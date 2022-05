1. FC Köln II: Kaum Profis in Münster, nur drei der letzten 22 Spiele wurden verloren

Die Augen werden am Samstag (14 Uhr) auch auf die U21 des 1. FC Köln gerichtet sein, die bei Preußen Münster antreten muss.

Es gibt nicht viele Spiele, denen Preußen Münster in der aktuellen Regionalliga-Saison hinterhertrauert. Sicher das 2:3 nach 2:0-Führung im Hinspiel gegen Rot-Weiss Essen, aber auch das 1:1 gegen die U21 des 1. FC Köln.

Denn da gab es den Ausgleich für die Kölner erst in der 90. Minute. Und das ausgerechnet durch den ehemaligen RWE-Spieler Noel Futkeu, sein einziger Treffer in dieser Saison für den FC. Mittlerweile wurde sein vertrag aufgelöst.

Er wird nicht der einzige Akteur aus dem Hinspiel sein, der fehlt. Denn die damals aufgebotenen Profis Noah Katterbach, Sava-Arangel Cestic oder Jens Castrop wechselten im Winter, auch Keeper Julian Roloff ist nicht mehr in Köln. Florian Dietz ist verletzt und Jungprofi Mathias Olesen rutscht in den Profikader für den verletzten Jan Thielmann, das bestätigte FC-Trainer Steffen Baumgart am Donnerstag: "Jan Thielmann, Sebastian Andersson, Marvin Obuz und Tomas Ostrak fallen aus. Bei Jan hoffen wir, dass er im Verlauf der Sommervorbereitung wieder einsteigen kann. Für Jan wird Mathias Olesen am Samstag in den Kader rücken."

Mit Ostrak und Obuz fallen zwei weitere Profis somit aus, die immer wieder bei der U21 ausgeholfen haben, trotzdem kommen die mit einem gut gefüllten Kader, da Trainer Mark Zimmermann bei seinen Jungs nur wenige Ausfälle zu beklagen hat. Zudem könnte die Bayern-Leihgabe Bright Arrey-Mbi dabei sein. Der Innenverteidiger lief zuletzt regelmäßig in der Regionalliga auf.

Qualität hat der FC-Kader auf jeden Fall, denn die Kölner verloren nur drei der letzten 22 Partien, dabei gab es keine Niederlage, die mit mehr als zwei Toren Unterschied ausfiel. Zimmermann betonte vor dem Gang nach Münster via RS: "Wir spielen eine wirklich gute Saison und wollen diese mit einem tollen Auftritt am Samstag in Münster krönen. Wir wissen, um was es für die Preußen geht. Aber auch wir haben nichts zu verschenken."