Ahlen-Stürmer vor RWE: "Wir haben nichts zu verschenken"

Wenn sich Preußen Münster und Rot-Weiss Essen am Samstag ein Fernduell um den Aufstieg liefern, wird auch Ahlens Stürmer Gianluca Marzullo eine Rolle spielen. Er reist mit RWA zu RWE.

Rot Weiss Ahlen freut sich auf den kommenden Samstag. Die Münsterländer reisen zu Rot-Weiss Essen. Das Stadion an der Hafenstraße wird mit über 16.000 Fans ausverkauft sein. RWE will den letzten Schritt machen, einen Sieg einfahren und aufsteigen.

Das Essener Vorhaben wollen die Ahlener natürlich verhindern. "Wir wollen den 9. Tabellenplatz verteidigen. Wir schenken nichts her und haben auch gegen RWE zuletzt immer gut ausgesehen. Jetzt wollen wir uns auch an der Hafenstraße sehr teuer verkaufen", betont Gianluca Marzullo.

Der 31-jährige Stürmer, der in dieser Saison sechs Tore erzielte und zu den besten in seinem Team gehört, freut sich auf das Saisonfinale in Essen. "Das sind doch die Dinger, auf die sich jeder Fußballer freut. RWE will vor ausverkauftem Haus ein großes Ziel erreichen. Wir haben unser Ziel längst erreicht und treten da ohne jeglichen Druck an. Wir wollen das Spiel genießen und das Beste für uns rausholen", sagt der Angreifer.

Ob am Ende Rot-Weiss Essen oder Ahlens münsterländischer Rivale Preußen Münster das Rennen macht, ist Marzullo egal. Der gebürtige Italiener will in den nächsten Jahren mit seinen Ahlenern für Furore sorgen. "Auch wir haben Ziele vor Augen und wollen uns stetig weiterentwickeln. In ein, zwei, vielleicht drei Jahren wollen wir den nächsten Schritt machen und vielleicht auch mal an die Aufstiegstür anklopfen", meint er.

Am Samstag haben die Ahlener schon einmal die Gelegenheit zu sehen wie es ist, um den Aufstieg zu spielen. Denn während RWA ganz entspannt dem Spiel entgegenblickt, steht für RWE eine Menge auf dem Spiel.