SV Straelen: Nächster Zugang - per Ausstiegsklausel aus der Oberliga

Der SV Straelen hat einen Neuzugang für die kommende Saison in der Regionalliga West vermeldet. Er kommt per Ausstiegsklausel aus der Oberliga Westfalen.

Seit dem vergangenen Wochenende ist sicher: Der SV Straelen gehört auch in der kommenden Saison zum Teilnehmerfeld der Regionalliga West. Nach dem 3:2-Sieg gegen den FC Wegberg-Beeck ist dem SVS der Klassenerhalt nicht mehr zu nehmen.

Die Planungen für die nächste Spielzeit können nun also intensiviert werden. Zwei Zugänge hatten die Straelener bereits vor einiger Zeit vermeldet, jetzt steht ein weiterer fest: Es handelt sich um Nils da Costa Pereira, der aus der Oberliga Westfalen an den Niederrhein wechselt. Der SVS hat den Transfer noch nicht offiziell verkündet, bei dem Portal transfermarkt.de ist da Costa Pereira jedoch bereits als Zugang gelistet.

Und gegenüber den Ruhr Nachrichten erklärte der 23 Jahre alte Linksverteidiger, dass der Wechsel für ihn "ein Traum" sei. "Ich habe immer gesagt, dass ich so hoch wie möglich spielen möchte. Wo das endet, das weiß ich nicht."

Kleine Ablösesumme für Neuzugang aus Dortmund

Dem Bericht zufolge hatte der gebürtige Münsteraner in Dortmund eigentlich schon für die kommende Saison zugesagt. Jetzt nutzt er eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Mit dem ASC hat er trotz Teilnahme an der Aufstiegsrunde keine Chance mehr auf den Aufstieg.

"Nils spielt eine starke Saison. Er hat es verdient, sich in der Regionalliga auszutesten", sagte Dortmunds Sportlicher Leiter Samir Habibovic den Ruhr Nachrichten. Der Verein habe eine kleine Ablösesumme für die Dienste da Costa Pereiras beansprucht. "Wir wollen ja nicht mit übertriebenen Forderungen Nils die Regionalliga verbauen."

Der Bald-Straelener stammt aus dem Nachwuchs von Rot-Weiss Essen, spielte im Seniorenbereich für die Spvg Schonnebeck und den FC Brünninghausen, ehe er im letzten Sommer zum ASC ging. Dort ist er gesetzt und Leistungsträger. Insgesamt kommt der Außenspieler auf 23 Einsätze in der Oberliga Westfalen, 16 in der Westfalenliga und fünf in der Oberliga Niederrhein.