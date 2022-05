Ahlen-Trainer: "Wir wollen in Essen gewinnen"

Rot Weiss Ahlen reist am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) zu Rot-Weiss Essen. RS hat mit dem Trainer gesprochen.

Rot Weiss Ahlen hat den Klassenerhalt in der Regionalliga West geschafft und reist am Samstag zu Rot-Weiss Essen (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) mit Trainer Andreas Zimmermann (52) an.

RevierSport hat mit Zimmermann gesprochen. Andreas Zimmermann über...

... RWE: "Es ist wahnsinnig, was der letzte Spieltag mit sich bringt, Wahnsinn! Aber wir fahren nach Essen und wollen auch unsere 50 Punkte einfahren. RWE ist ein echtes Spitzenteam. Aber auch die Preußen haben es bis dahin gut gemacht. Es bleibt spannend."

... 16500 Fans: "Mir und unseren Jungs ist es wirklich egal, vor wie vielen Zuschauern sie spielen. Je mehr, desto besser! Wir freuen uns auf eine volle Hafenstraße. Dass RWE eine gute Mannschaft hat, wissen wir. Wir sind auf einen langen Fight über 90 Minuten vorbereitet."

... das Aufstiegsrennen: "Wer am Ende auf Platz eins steht, ist mir wirklich egal. Wer nach so vielen Spieltagen Erster ist, der hat es verdient. Das ist einfach so. Wir wollen in Essen gewinnen und die 50 Punkte voll machen. Das ist unser Ziel! Wer am Ende aufsteigt, mir egal. Wir spielen vor 16.000 Fans in Essen, haben aber auch ein Münsterland-Derby im eigenen Stadion in der nächsten Saison. Der Bessere, der am Ende oben steht, hat es auch verdient. Rot-Weiss Essen war lange vorne, konnte die Position aber nicht ausnutzen. Mal schauen, was am letzten Spieltag passiert."