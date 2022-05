RWO: Klub fährt "Knallhart-Kurs" - 650.000 Euro werden eingespart

Rot-Weiß Oberhausen muss zumindest in den kommenden beiden Jahren den Rotstift ansetzen. Die Ziele bleiben dennoch ambitioniert.

Das ist mal eine Hausnummer. Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen muss sparen. Der Gesamtetat des Klubs, der in dieser Saison bei etwa 3,5 Millionen Euro liegt, muss um fast 20 Prozent runtergefahren werden.

Wie RWO-Boss Hajo Sommers RevierSport bestätigte, wird der Etat der kommenden Saison rund 650.000 Euro niedriger ausfallen als der aktuelle. Auf drei Teile ist das Sparkonzept ausgerichtet. RWO gibt sein Nachwuchsleistungszentrum auf, dadurch spart der Verein knapp 350.000 Euro. Fünf Angestellte müssen hier leider gehen. Auf der Geschäftsstelle gibt es drei Kündigungen, zudem muss die erste Mannschaft mit rund 200.000 Euro weniger zusammengestellt werden.

Die bisherigen Transfers von RWO Zugänge: Matona-Glody Ngyombo, Kelvin Lunga (beide SV Straelen), Tobias Boche (1. FC Bocholt), Sebastian Mai (Rot Weiss Ahlen), Kilian Skolik (eigene U19) Abgänge: Maik Odenthal, Jeffrey Obst, Nico Buckmaier, Joey Justin Gabriel, Shaibou Oubeyapwa (alle Ziel unbekannt), Hüseyin Bulut (Rot Weiss Ahlen).

Sommers: "Wir müssen jetzt diesen Knallhart-Kurs fahren. Das war ein einstimmiger Prozess bei uns. Leider mussten wir sehr treuen Mitarbeitern zum 30. Juni 2022 kündigen, das tut mir sehr, sehr leid. Aber in den nächsten zwei Jahren geht es nicht anders."

Nach den 3,5 Millionen plant RWO in der neuen Saison mit etwa 2,85 Millionen Euro, in der Saison 2023/24 mit 3,2 Millionen Euro. Wobei Sommers betont: "Das ist defensiv geplant. Kommt einer mit Geld oder erreichen wir mal das Niederrheinpokal-Finale oder den DFB-Pokal, dann kommt das oben drauf. In den Planungen ist das nicht berücksichtigt."

RWO plant defensiv mit nur 2200 Besuchern pro Heimspiel

Es gibt nicht den einen Grund, warum die Kleeblätter zum Sparen gezwungen sind. Sommers erklärt: "Natürlich spielt auch Corona eine Rolle, hier haben wir Geld verloren. Zudem haben wir im letzten Jahr den Etat um 300.000 Euro erhöht, wir haben versucht oben mitzuspielen, das hat auch gekostet. Und dann sind leider die Zuschauerzahlen nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, wenn wir auf Platz zwei oder drei stehen."

Aktuell kamen im Schnitt rund 3000 Zuschauer ins Stadion Niederrhein - zu wenig, um den Etat zu halten. In der kommenden Serie planen die Oberhausener vorerst nur mit 2200 Besuchern im Schnitt, denn "auch hier haben wir defensiv geplant, weil wir bei der Kalkulation nicht wussten, wie die Liga in der kommenden Spielzeit aussieht."

Es ist zum Beispiel ein großer Unterschied, ob es ein Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen gibt oder nicht. Sommers ist sich sicher, dass es eines gibt: "Münster lässt sich das nicht mehr nehmen. Ich habe schon immer gesagt, sie haben den breitesten Kader und in der Breite auch eine bessere Qualität als RWE."

Schaut Sommers auf die neue Saison, will er trotz der Einsparungen keine kleineren sportlichen Brötchen backen, die Mannschaft soll ganz vorne dabei sein. Denn er ist sich sicher, dass Trainer Mike Terranova zusammen mit dem Sportlichen Leiter Patrick Bauder auch mit weniger Geld eine starke Truppe zusammenstellt, wie er berichtet: "Vor acht Wochen hätte ich niemals gedacht, dass wir schon so weit sind. Es fehlen nur noch drei Positionen. Ich denke, dass wir trotz der Einsparungen eine bessere Mannschaft haben werden als aktuell und wir viel Spaß an schönem Fußball in unserem Stadion haben werden."