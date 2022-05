Mittelrheinpokal: Kölner Finale! Fortuna demoliert Alemannia Aachen

Am Mittelrhein kommt es im Verbandspokal zu einem Kölner Finale. Die Fortuna wird auf die Viktoria treffen. Beide Teams lösten ihre Halbfinalspiele sehr souverän.

Schon am 16. April vermöbelte Drittligist Viktoria Köln den Landesliga-Vertreter 1. FC Spich mit 8:0. Die Viktoria musste über drei Wochen auf ihren Gegner im Mittelrheinpokal-Finale warten. Nun steht der Rivale fest.

Fortuna Köln wird auf Viktoria Köln treffen. Denn am Dienstagabend siegte die Fortuna im Regionalliga-West-Duell gegen Alemannia Aachen mit 4:0. Schon zur Halbzeit stand es vor 3512 Zuschauern 3:0 für die Mannschaft des scheidenden Trainers Alexander Ende. Dieser wird von Markus von Ahlen beerbt. Das gab die Fortuna noch vor dem Pokal-Halbfinalspiel bekannt.

Fortuna Köln: Weis - Dieckmann, Fünger (71. Lanius), Löhden, Rumpf - Kegel, Försterling (76. Brandenburger), Hölscher (61. Batarilo) - Demaj, Marquet, Najar (72. Owusu). Weis - Dieckmann, Fünger (71. Lanius), Löhden, Rumpf - Kegel, Försterling (76. Brandenburger), Hölscher (61. Batarilo) - Demaj, Marquet, Najar (72. Owusu). Alemannia Aachen: Losic - Wilton, Hackenberg, Dervisevic (46. Oeßwein), Damaschek - Statovci, Antonaci, Fejzullahu (46. Falaye), Erat - Yildiz (72. Kondziella), Mause (58. Tchadjei). Schiedsrichter: Niklas Dardenne. Tore: 1:0 Fünger (15.), 2:0 Marquet (26.), 3:0 Marquet (35.), 4:0 Demaj (89.). Gelbe Karten: Löhden, Demaj - . Zuschauer: 3512.

"Durch den Fokus auf die Meisterschaft und die dritte Englische Woche in Folge haben viel rotiert. Wir haben neun Veränderungen im Vergleich zum letzten Ligaspiel vollzogen. Trotzdem hatten wir zu Beginn einen Pfostentreffer von Jannik Mause. Danach hat uns Fortuna schnell den Stecker gezogen. Sie haben 3:0 zur Halbzeit geführt. Dann haben sie das Ergebnis verwaltet. Mause trifft in der zweiten Hälfte auch wieder den Pfosten. Aber wir haken das schnell ab. Der Fokus liegt bei uns auf dem Freitagsspiel gegen Fortuna Düsseldorf II", bilanziert Helge Hohl, Alemannias Sportchef, gegenüber RevierSport das Halbfinal-Aus im Südstadion.

Hohl betonte jedoch: "Der Pokal war uns natürlich nicht egal. Aber wir mussten dieses Opfer bringen. Weil es in der Meisterschaft Schlag auf Schlag geht. Der Klassenerhalt genießt einfach unsere Priorität. Ohne Rotation ist das ganze Programm nicht zu meistern."

Am Freitag kommt Fortuna Düsseldorf II auf den Tivoli. Auch dann wird die Alemannia wieder lautstark unterstützt - wie schon am Dienstagabend in Köln. "Unser Dank gilt den Fans. Wieder sind über 1000 Alemannen nach Köln gereist und haben uns auch nach dem Spiel aufgemuntert. Das war wirklich sehr gut und auch toll zu sehen. Wir hoffen, dass wir jetzt am Freitag alle gemeinsam den Dreier auf dem Tivoli behalten", bedankte sich Hohl bei den Anhängern.