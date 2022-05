Straelen-Coach über Gegner: "Namen und Tabellenstand sind mir scheißegal"

Nach dem 2:1-Heimerfolg gegen die Sportfreunde Lotte richtet Straelens Coach Steffen Weiß den Blick auf die letzten beiden Saisonspiele. Für den Kampf um den Klassenerhalt nennt er eine Punktevorgabe.

Am vergangenen Spieltag ist es dem SV Straelen gelungen den Schwung aus der Sensation im Niederrheinpokal-Halbfinale gegen den MSV Duisburg mit in den Abstiegskampf der Regionalliga West zu nehmen. Mit 2:1 bezwang die Mannschaft von SVS-Coach Steffen Weiß die bereits als Absteiger feststehenden Sportfreunde Lotte und schob sich damit wieder über den Strich.

Weiß machte keinen Hehl daraus, dass zwei Spiele innerhalb von vier Tagen seiner Mannschaft körperlich viel abverlangt haben: „Schlussendlich war es eine große kämpferische Leistung. Jetzt sind erstmal alle kaputt.“

Doch entspannt die Füße hochlegen, dass ist an der Römerstraße nicht angesagt. Denn es bleibt hochspannend im Abstiegskrimi. Wie der SVS kämpfen noch vier weitere Mannschaften, die gerade einmal maximal drei Zähler trennen, um den Klassenerhalt. Ausgerechnet in dieser so wichtigen und zukunftsweisenden Phase, müssen die Grün-Gelben mindestens ein Spiel auf die Erfahrung von Kapitän Kevin Wolze verzichten, der sich gegen Lotte eine Rote Karte eingehandelt hatte: „Ich hoffe nicht, dass er beide Spiele gesperrt ist. Das wäre natürlich sehr unschön. Aber selbst, wenn es so wäre, dann muss die Mannschaft das kompensieren“, betont Weiß.

Der 33-jährige A-Lizenz-Inhaber ist zwar erst seit gut einer Woche als Trainer in Straelen im Amt, hat aber bereits einige taktische Änderungen vorgenommen, die auch sofort Früchte getragen haben: „Wir haben ein bisschen die Systematik geändert. So haben wir unter anderem Kelvin Lunga etwas weiter vorgeschoben und sind ein bisschen weg von der Fünferkette. Aber das heißt nicht, dass wir nicht im nächsten Spiel zufällig doch mit einer Fünferkette spielen werden. Wir sind da flexibel“, will Weiß nicht alle Karten offen legen.

Zwei Spiele stehen für den SVS in dieser Spielzeit noch an. Zunächst müssen die Blumenstädter nächste Woche im Kellerduell gegen den ebenfalls als Absteiger feststehenden FC Wegberg-Beeck antreten. Darauf die Woche gegen den Tabellen-Sechsten SV Rödinghausen. Zu diesem Restprogramm hat Weiß eine ganz klare Meinung: „Mir sind die Namen und wo die in der Tabelle stehen scheißegal. Wir müssen die Punkte holen. Ich sage, es müssen mindestens vier Zähler sein und wenn wir über weite Strecken so wie die ersten 55 Minuten gegen Lotte spielen, dann holen wir die auch.“