Schalke: U23 vor Abstiegskampf in der Grotenburg

Am kommenden 37. Spieltag der Regionalliga West gastiert die U23 vom FC Schalke 04 zum letzten Heimspiel des KFC Uerdingen im ehrwürdigen Grotenburg-Stadion.

Zwei Spieltage vor Ablauf der Spielzeit in der Regionalliga West hat die U23 vom FC Schalke 04 II den Klassenerhalt noch nicht unter Dach und Fach. Mit 41 erspielten Punkten steht S04 zwar auf dem zwölften Tabellenrang, der Abstand zum bereits gefährdeten 16. Platz beträgt hingegen nur vier Punkte. Auf besagten Rang steht der SV Straelen. Alles darunter muss wohl den Gang in die tieferen Ligen antreten.

Eine dieser Mannschaften ist der kommende Gegner von Schalke 04. Der KFC Uerdingen steht bereits als Absteiger fest. Demnach geht es für den KFC augenscheinlich um nichts, jedoch handelt es sich bei diesem Aufeinandertreffen auch um das letzte Heimspiel in der erst kürzlich wieder bespielbaren Grotenburg. Nachdem Alexander Voigt das Ruder als Cheftrainer bei den Krefeldern übernommen hat, läuft es in Uerdingen besser als je zuvor in dieser Spielzeit. Unter Voigt konnte der KFC sogar die rote Laterne an den VfB Homberg abgeben.

Die Schalker unter der Leitung von Trainer Jakob Fimpel reisen dennoch als Favorit ins Grotenburg-Stadion nach Krefeld. Wie Trainerkollege Voigt, ist auch Fimpel erst in der laufenden Spielzeit zum Chef an der Seitenlinie seines Klubs geworden. Dennoch gab es im Saisonendspurt am vergangenen Spieltag gegen Rot-Weiß Oberhausen eine knappe 0:1-Heimniederlage.

In Bezug auf das kommende wichtige Auswärtsspiel gegen Uerdingen erklärte Fimpel: „Wir wollen auf der guten Leistung gegen Oberhausen auf jeden Fall aufbauen. Wir haben eine lange Trainingswoche vor uns und wollen uns weiterhin fokussieren, um mit freiem Kopf nach Uerdingen zu fahren. Wir werden Vollgas geben und wollen das Spiel auf jeden Fall gewinnen.”

KFC hat nichts zu verlieren - Schalke mit der besseren Form

Wie bereits erwähnt, geht die Elf aus Gelsenkirchen als augenscheinlicher Favorit in die Partie gegen den KFC Uerdingen. Auch ein Formvergleich beider Teams bestätigt diese These. Von den letzten drei Partien konnte die U23 von Schalke zwei gewinnen. Am 34. Spieltag gewannen die Knappen gegen Bonn und am 35. Spieltag gegen Lippstadt jeweils mit 1:0.

Der KFC Uerdingen startete zwar am 31. Spieltag mit zwei grandiosen Siegen gegen Straelen und darauffolgend gegen Lotte eine kleine Serie, eine konstante Siegesserie konnte der kommende Oberligist jedoch nicht mehr an den Tag legen und so war der Abstieg aus Sicht der Krefelder unvermeidbar. Den letzten Punktgewinn gab es überraschend am 33. Spieltag beim 1:1-Unentschieden gegen Fortuna Köln. In Bezug auf den kommenden Spieltag werden die Kicker des KFC die Punkte im letzten Spiel der Saison in der ehrwürdigen Grotenburg jedoch wohl nicht so einfach hergeben.