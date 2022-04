Regionalliga West: Terranova über den 1:0-Sieg RWOs auf Schalke

Am 36. Spieltag der Regionalliga West gewann Rot-Weiß Oberhausen auswärts beim FC Schalke 04 II trotz einer halben Stunde in Unterzahl knapp mit 1:0.

Zwei Spieltage vor Ende der laufenden Saison in der Regionalliga West gewann Rot-Weiß Oberhausen mit 1:0 gegen die U23 von Schalke 04. Die Königsblauen stecken durch die Niederlage weiter im Abstiegskampf.

Mit vier Zählern Vorsprung auf die Abstiegsränge sieht es für die Schalker in Bezug auf den Klassenerhalt jedoch gar nicht mal so schlecht aus. RWO hingegen befindet sich punktgleich mit dem Wuppertaler SV auf Tabellenplatz vier. Zwar ist ein Aufstieg in die dritthöchste Spielklasse nicht mehr möglich, der dritte Platz ist jedoch noch in Reichweite und wäre ein gelungener Abschluss für eine starke Saison aus Sicht der Oberhausener.

Beim Auswärtserfolg am vergangenen Spieltag gegen S04 musste die Elf unter der Leitung von Cheftrainer Mike Terranova jedoch erstmal zittern, bevor man die drei Punkte sicher mit in die Heimat nehmen konnte. In der 14. Minute erzielte Vincent Boesen das Tor des Tages und sicherte seiner Mannschaft damit den Sieg. „Schalke war super eingestellt und sie hätten sich durchaus belohnen können. Besonders bei den Standards war bei uns im Strafraum viel zu viel los. In der zweiten Hälfte wollten wir nochmal nachlegen und haben umgestellt, die Rote Karte hat dann natürlich aber wieder alles über den Haufen geworfen”, bilanzierte Oberhausens Trainer Terranova.

Eine knappe halbe Stunde vor Abpfiff flog RWO-Spieler Pierre Fassnacht nach einem wiederholten Foulspiel vorzeitig mit Gelb-Rot vom Platz. Die Schalker konnten sich in dieser Phase der Überzahl zwar Chancen erarbeiten, einen Weg vorbei an Keeper Justin Heekeren ins Tor der Gäste fand der Ball jedoch nicht.

„Schlussendlich gehört auch immer ein wenig Spielglück dazu und wir haben über das gesamte Spiel alles reingeworfen. Ich muss allerdings auch ein großes Kompliment an Schalke aussprechen. Mit dieser Art und Weise Fußball zu spielen macht so ein Spiel auch richtig Spaß. Wenn sie die nächsten Wochen so performen, werden sie die Klasse auf jeden Fall halten. Mit der Leistung haben sie in der Regionalliga ganz sicher was zu suchen”, erklärte der RWO-Trainer.

S04-Trainer Fimpel: „Wir scheitern nach wie vor an der Chancenverwertung”

Auf der anderen Seite war Schalkes Trainer Jakob Fimpel mit dem Ergebnis natürlich unzufrieden, lobte im selben Atemzug jedoch auch das Engagement seiner Mannschaft. Der 33-jährige wurde erst in der laufenden Spielzeit von der königsblauen U15 an die Seitenlinie der U23 befördert. „Insgesamt haben wir eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht. Wir haben wieder intensiv gespielt und waren oft vorm Tor, jedoch scheitern wir nach wie vor an der Chancenverwertung. Wir hatten auch gegen Oberhausen mehr Torchancen, aber der Gegner war einfach effektiver. Besonders in der letzten halben Stunde muss so ein Ball mal reinfliegen, bei uns fliegt er jedoch immer knapp daneben”, erklärte Fimpel nach dem Schlusspfiff.

Am kommenden Spieltag geht es für die Schalker nach Krefeld gegen den KFC Uerdingen. Oberhausen empfängt im letzten Heimspiel der Saison den SV Lippstadt.