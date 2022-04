RWO: Sieg auf Schalke! Platz drei weiter im Visier

Rot-Weiß Oberhausen hat Platz drei weiter im Visier. Auf Schalke siegte RWO mit 1:0 gegen die königsblaue U23.

RWO bleibt im Kampf um Platz drei in der Regionalliga West weiter in der Verlosung. Mit 1:0 (1:0) besiegten die Kleeblätter den FC Schalke 04 II vor 400 Fans im Parkstadion. Vincent Boesen (14.) schoss das Tor des Abends.

Rot-Weiß Oberhausen begann die Partie im Parkstadion mit viel Tempo und Gefahr vor dem Tor der Gastgeber. Sven Kreyer (5., 8.) hatte schon frühzeitig die Führung auf dem Fuß. Der Dauerdruck der Oberhausener wurde immenser - und der Lohn war eigentlich nur eine Frage der Zeit.

Und so kam es dann auch: Shaibou Oubeyapwa setzte sich auf der Außenbahn durch und flankte auf den zweiten Pfosten. Dort stand Vincent Boesen komplett frei und schoss den Ball per Volley in den Kasten - 1:0 (14.) RWO!

Das Oberhausener Führungs-Tor sollte eine Art Hallo-Wach-Effekt für die U23 des FC Schalke sein. Niklas Castelle (21.) hatte plötzlich das dicke Ding auf dem Fuß. Erst ließ der ehemalige Landesliga-Stürmer einen RWO-Verteidiger alt aussehen und verzog dann aus knapp sechs Metern am Tor vorbei. Diese Aktion hätte einen Treffer verdient. Kurze Zeit später scheiterte Castelle (27.) mit einem Distanzschuss.

RWO meldete sich aber schnell zurück: Tim Stappmann (36.) prüfte Radomir Novakovic nach einer feinen Anton-Heinz-Flanke. Der Schalke-Keeper parierte klasse. Auf der anderen Seite konnte sich Justin Heekeren gegen Mikail Maden (37.) auszeichnen. Mit der 1:0-Gästeführung ging es in die Pause.

FC Schalke 04 II: Novakovic - Hanraths, Scheller, Mende (70. Korytowski), Maden (77. Tehe) - Kaparos, Scienza, Müller, Rzatkowski - Castelle, Aramburu. Novakovic - Hanraths, Scheller, Mende (70. Korytowski), Maden (77. Tehe) - Kaparos, Scienza, Müller, Rzatkowski - Castelle, Aramburu. Rot-Weiß Oberhausen: Heekeren - Fassnacht, Stappmann, Klaß, Obst - Holthaus, Öztürk - Oubeyapwa (90. Kabambi), Heinz (70. Heinz), Kreyer (80. Rexha) - Boesen (55. Propheter). Schiedsrichter: Marc Jäger. Tor: 0:1 Boesen (14.). Zuschauer: 400. Gelbe Karten: Scheller, Mende - Fassnacht.

RWO kam ordentlich in die zweiten 45 Minuten. Oubeyapwa spielte einen Ball in die Mitte zu Heinz (49.), dieser befand sich jedoch in Rücklage und schoss den Ball über das.

Aber wie schon in Durchgang eins: auch Schalke sucht das Glück in der Offensive. Jimmy Kaparos (53.) prüfte einmal mehr den starken Heekeren, der erneut parierte.

Ab der 64. Minute musste RWO mit zehn Mann weiterspielen. Pierre Fassnacht sah die Ampelkarte. Schalkes U23 versuchte noch einmal alles. Aber so richtig gefährlich wurde es nicht mehr vor dem Kasten von Heekeren. RWO siegte bei der U23 des FC Schalke 04 mit 1:0!