RWE - Wegberg-Beeck: "Vollgas"-Fußball im Fernduell mit Münster

Am Freitag spielen Rot-Weiss Essen und Preußen Münster zeitgleich gegen Teams aus dem Tabellenkeller. So sieht es im Vorfeld bei RWE aus.

Die Ausgangslage ist klar. Preußen Münster liegt bei fast identischem Torverhältnis drei Spiele vor dem Ende der Regionalliga-Saison zwei Zähler vor Rot-Weiss Essen. Daher muss RWE alle drei Spiele gewinnen und auf einen Patzer des Spitzenreiters warten.

Der wird am Freitag eher nicht zu erwarten sein. Denn Preußen Münster trifft zuhause auf den bereits abgestiegenen KFC Uerdingen, der zuletzt kein Bein auf den Boden bekam - auch, weil die Krefelder viele Ausfälle zu beklagen haben. RWE-Trainer Christian Neidhart betont: "Ich glaube nicht, dass Uerdingen sich abschießen lässt. Aber wir können das nicht beeinflussen, wir müssen auf uns schauen."

Und da wartet mit Wegberg-Beeck ein Gegner, der bei einer Niederlage an der Hafenstraße auch abgestiegen ist. Im Hinspiel stolperte RWE beim 1:1 in Wegberg, diesmal geht es auch darum, auf das Torverhältnis zu schauen. Münster wird ein sehr hoher Sieg gegen Uerdingen zugetraut, daher muss RWE auch gewinnen - am besten deutlich. Neidhart verspricht "Vollgas-Fußball". Personell kann er bis auf die Langzeitverletzten fast auf den gesamten Kader bauen, nur hinter Cedric Harenbrock steht ein Fragezeichen, da er noch an Problemen an der Achillessehne leidet. Erolind Krasniqi und Felix Bastians sind hingegen wieder im Training.

Mit Blick auf die 90 Minuten erklärt Neidhart: "Ich erwarte ein Spiel wie gegen Lippstadt oder Lotte, wir werden nach vorne gehen und wollen deutlich zeigen, was wir wollen. Wenn der Ball im Tor ist, holen wir ihn raus und machen weiter. Wichtig ist dabei aber, sich nicht zu verzetteln und Sachen zu machen, die dich von deinem Spiel abbringen. Dann erspielen wir uns auch Chancen, aber ohne zu schauen, was Münster macht."

Da erhofft sich der RWE-Coach eher einen Ausrutscher in Wiedenbrück oder gegen den 1. FC Köln II. Beim Topspiel in Oberhausen ging Neidhart nicht von einem Patzer aus, wie er berichtete: "Ich hatte von RWO nicht erwartet, dass sie RWE Schützenhilfe leisten. Gegen Köln und Wiedenbrück sind es andere Spiele und andere Ausgangspositionen. Aber erstmal müssen wir unsere drei Partien gewinnen, vorher müssen wir nicht auf Münster schauen und hoffen, dass sie eine Begegnung nicht gewinnen."