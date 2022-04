RL: Abstiegskampf - Aachen feiert, Straelen rutscht nach Pokal-Sensation auf Abstiegsplatz

Zwei Abstiegsduelle standen in der Regionalliga West an. Der letzte Abstiegsplatz wird immer umkämpfter. Aachen hat ihn erstmal abgeben können.

SV Lippstadt - VfB Homberg 0:1 (0:1)

Das kam überraschend. Der Tabellenletzte und feststehende Absteiger VfB Homberg hat den Dreier beim SV Lippstadt eingefahren. Das Tor des Tages erzielte nach 26 Minuten Yassine Bouchama. Für Homberg bereits der zweite Dreier in Serie nach dem 4:0 beim KFC Uerdingen. Zwei Siege, beide auswärts, kein Gegentor. Etwas zu spät kommt Homberg in Schwung.

Lippstadt: Balkenhoff - Steringer, Evers (67. Henneke), Lübbers, Mika (56. Steinfeldt) - Karimani, Schlüsselburg - Halbauer, Maiella (56. Kerkemeyer), Schubert (46. Wojtzik) - Maier Homberg: Gutkowski - Walker, Pfalz (90. Kurandic), Lübke, Nowitzki - Meißner, Wellers (77. Marcinek) - Talarski (90. Moustafa), Bouchama (74. Hauser), Kogel - Rau Tore: 0:1 Bouchama (26.) Schiedsrichter: David-Markus Koj

Für den SV Lippstadt könnte die Niederlage böse Folgen haben, vor allem mit Blick auf den Aachener Sieg in Ahlen. Denn der erste Abstiegsrang ist nur noch zwei Zähler entfernt, die drei Punkte gegen Homberg waren sicher fest eingeplant. Bonn, RW Oberhausen und Uerdingen heißen die letzten Gegner. Gut möglich, dass es auf ein Endspiel gegen de anderen Absteiger aus Uerdingen am letzten Spieltag hinausläuft für Lippstadt.

Rot Weiss Ahlen - Alemannia Aachen 0:2 (0:0)

Befreiungsschlag für Alemannia Aachen. Zwar wären die Kaiserstädter bereits mit einem Remis vom Abstiegsplatz gesprungen, der Dreier an der Werse lässt ganz Aachen einmal durchatmen. Denn ein Sieg bei RWA ist keinesfalls selbstverständlich, die Mannschaf von Trainer Andreas Zimmermann spielt zuhause eine beachtliche Saison.

Ahlen: Velichkov - Twardzik, Kahlert, Zuhs, Eckhoff - Holldack, Mai - Dal (87. Lindner), Mamutovic (70. Pihl), Ivan (87. Bayaki) - Marzullo Aachen: Mross - Held, Uzelac, Heinze, Wilton - Müller (76. Baum), Bajric - Gündüz, Falaye (90. Erat), Yildiz (67. Mause) - Dahmani (85. Oeßwein) Tore: 0:1 Dahmani (65.), 0:2 Mause (67.) Schiedsrichter: Lars Bramkamp Gelb-Rot: Eickhoff (73.) Zuschauer: 1201

Hamdi Dahmani und der kurz vor seinem Tor erst eingewechselte Jannik Mause trafen für Aachen per Doppelschlag nach der Pause. Spätestens nach Gelb-Rot für Ahlens Bennet Eickhoff war die Partie entschieden. Die Folge des Alemannia-Sieges. Aachen springt von Platz 16 auf Rang 13. Und kurios: Der SV Straelen fällt so kurz nach dem sensationellen Pokalsieg gegen den MSV Duisburg auf einen Abstiegsplatz - aufgrund des schlechteren Torverhältnisses gegenüber dem Bonner SC.

An den letzten drei Spieltagen wird der Abstiegskampf noch viele Nerven kosten, auch wenn es nur einen Platz geht, denn nach Uerdingen, Lotte und Homberg scheint auch Wegberg-Beeck nicht mehr zu retten, am Samstag kann der Abstieg feststehen, sollte es am Freitag keinen Sieg bei RWE geben.