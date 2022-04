Im Norden: Ex-MSV-Profi als Regionalliga-Trainer entlassen

Eigentlich wollten Nord-Regionalligist Teutonia Ottensen und Trainer Dietmar Hirsch erst im kommenden Sommer getrennte Wege gehen. Doch die Hamburger zogen vorher die Reißleine.

Der Hamburger Regionalligist Ottensen und Ex-Profi Dietmar Hirsch gehen ab sofort getrennte Wege. Am vergangenen Wochenende gaben die Nordlichter die Trennung bekannt.

"Der FC Teutonia 05 Ottensen hat entschieden, Trainer Dietmar Hirsch mit sofortiger Wirkung freizustellen. Der Verein bedankt sich bei Dietmar Hirsch für die Zusammenarbeit und wünscht Ihm für die private und berufliche Zukunft alles Gute", heißt es in einer Mitteilung des Nord-Regionalligisten.

Dietmar Hirsch (50) bestritt zwischen 1995 und 2000 sowie 2003 und 2005 insgesamt 203 Pflichtspiele für den MSV Duisburg.

Anfang April war bereits bekannt geworden, dass sich die Wege zwischen Ottensen und Hirsch am Saisonende trennen. Der Ex-MSV-Profi sagte gegenüber RevierSport: "Mein Ziel ist es sportlich erfolgreich zu arbeiten, dann kommen interessante Angebote automatisch. Ich habe bis 37 gespielt und bin noch relativ jung im Trainergeschäft, allerdings auch schon zehn Jahre Trainer mit drei, vier Vereinen, da sammelt man natürlich viele Erfahrungen. Mit der Zeit wird man auch ruhiger was die zukünftige Planung betrifft. Es ist allerdings auch so, dass über meinen Berater bereits einige Anfragen von Drittligisten aus dem Westen und Osten vorliegen."