Beeck vor RWE: "Wir haben keine Chance und die wollen wir nutzen"

Der FC Wegberg-Beeck reist am Freitagabend (19.30 Uhr) zu Rot-Weiss Essen. RWE kämpft um den Aufstieg, die Gäste um den Klassenerhalt.

Friedel Henßen ist schon seit Jahren beim FC Wegberg-Beeck tätig. Erst als Trainer und nun seit einiger Zeit als Sportchef. Er hat die Mittelrheinliga- und Regionalliga-West-Zeiten bei den Beeckern miterlebt. Aktuell sieht alles danach aus, dass es wieder zurück in die Mittelrheinliga geht. Drei Spiele vor Saisonende liegen die Beecker sechs Punkte hinter dem rettenden Ufer zurück. Am Freitagabend (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) geht es zu Aufstiegsaspirant Rot-Weiss Essen.

RevierSport hat mit Beecks Sportchef Henßen gesprochen.

Friedel Henßen über...

... das 0:1 in Ahlen und den Einspruch: "Da sind Dinge passiert, die unserer Ansicht nach nicht passieren dürfen. Wir haben Einspruch eingelegt und das war's auch erst einmal. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, weil es ein schwebendes Verfahren ist. Die Mannschaft soll sich nur auf den Sport konzentrieren. Und da fangen wir am Dienstagabend mit der Vorbereitung auf das Essen-Spiel an."

... den Abstiegskampf und die Erfolgsaussichten: "Wir sind zum wiederholten Mal in die Regionalliga-Saison gegangen und wussten von Beginn an, um was es für uns geht. Für den Moment sind wir enttäuscht, aber wir schenken nichts ab. Klar ist aber auch, dass wir schon drei Siege aus den drei verbleibenden Spielen benötigen, um noch den Klassenerhalt zu schaffen. Das wird sehr schwer. Aber im Fußball ist alles möglich."

... das RWE-Spiel: "In Essen waren es eigentlich immer enge Spiele. Wir sind da noch nie untergegangen. Die Hafenstraße setzte bei uns bislang eher Kräfte frei. Mal schauen, was für uns am Freitagabend gehen wird. Ich sage es mal so: Wir haben keine Chance und die wollen wir nutzen."

den Aufstiegskampf zwischen Münster und Essen: "Ich will mich da auf keine Seite schlagen. Wer nach 38 Spielen oben steht, der hat es auch verdient. Das gilt dann auch für die untere Tabellenregion."