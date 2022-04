Fußball-Regionalligist SV Rödinghausen plant fleißig die neue Saison. Der Verein gab zwei Vertragsverlängerungen und einen Neuzugang bekannt.

Mit Malte Meyer hat der SV Rödinghausen einen Offensivspieler für die neue Saison 2022/2023 verpflichtet. Der 23-Jährige wechselt vom Lüneburger SK aus der Regionalliga Nord zum SVR und erhält ein Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2024.

In 33 Regionalligaspielen kommt der 1,89 Meter große Angreifer auf 16 Tore und drei Torvorlagen. In der laufenden Spielzeit schoss Meyer bisher zwölf Treffer. Neben der Position des Mittelstürmers kann Meyer auch auf den Außenbahnen zum Einsatz kommen. "Mit Malte bekommen wir einen jungen, sehr willensstarken Spieler für unsere Offensive. Er hat eine unglaubliche Physis, ein hohes Tempo und einen guten Zug zum Tor", freut sich SVR-Geschäftsführer und Sportchef Alexander Müller.

Derweil konnten die Ostwestfalen den Vertrag von Yassin Ibrahim verlängern. Der Offensivmann bleibt mindestens bis zum 30. Juni 2023 am Wiehen. Ibrahim, der 2020 von den Würzburger Kickers kam, erzielte in bisher 48 Einsätzen für Rödinghausen 14 Treffer. "Yassin ist ein sehr wichtiger und hochtalentierter Spieler, der sich gut entwickelt hat. Auch wenn er immer mal wieder mit kleinen, verletzungsbedingten Rückschlägen zu kämpfen hatte, kennen wir sein Potential und sind somit sehr froh, ihn weiterhin bei uns zu haben", erklärt Müller die Vertragsverlängerung.

Und auch Defensivspieler Mirko Schuster bleibt ein weiteres Jahr in Rödinghausen. Der 27-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb ebenfalls für die Serie 2022/2023 ein neues Arbeitspapier. Schuster kam 2020 aus Oldenburg zum SVR und entwickelte sich seitdem zu einem wichtigen Schlüsselspieler im zentralen Mittelfeld. In der aktuellen Spielzeit kommt er bis dato auf 26 Einsätze, in denen er vier Treffer erzielte und zwei weitere Tore vorbereitete. "Mirko ist nicht zuletzt durch seine Mentalität und Ausstrahlung auf dem Platz ein wichtiger Spieler für uns. Er ist eine wichtige Säule im Mittelfeld und wir freuen uns sehr, dass er auch weiterhin unser Trikot trägt", sagt Müller.