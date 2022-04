"Schon wieder 4. Liga": RWO-Fans verhöhnen RWE bei Pleite gegen Münster

Schalke S04-Fan-Karawane zum „Must-Win-Spiel“ in Sandhausen

An den S04-Fans lag es nicht, dass das Spiel gegen Werder Bremen verloren wurde. Zwischen 5.000 und 7.500 Schalke-Anhänger wollen nun am Freitag in Sandhausen die Königsblauen zum Sieg schreien.