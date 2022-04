In der Regionalliga West spitzt sich der Abstiegskampf immer weiter zu. Drei Absteiger stehen bereits fest, zwei werden noch dazukommen. Einer könnte einen Rekord aufstellen.

Dem FC Wegberg-Beeck droht in der viertklassigen Regionalliga West ein unrühmlicher Rekord. Sollten die Beecker den Gang in die Oberliga Mittelrhein antreten, wäre es seit der Regionalliga-Reform 2012 bereits das dritte Mal. Und die Tabelle sieht alles andere als rosig aus.

Das zwischenzeitlich wegen Ausschreitungen unterbrochene Spiel gegen Rot Weiss Ahlen verloren die Beecker mit 0:1 (0:0). Bei einer Niederlage gegen Rot-Weiss Essen am Freitag (29. April, 19:30 Uhr) könnten sie am Samstag als Absteiger feststehen.

KFC Uerdingen steigt zum zweiten Mal ab

Der aktuelle Höchstwert liegt bei zwei Abstiegen. Den hat auch der KFC Uerdingen erreicht. Das gleiche Schicksal war den Krefeldern bereits in der Saison 2014/15 ereilt.

Der FC Wegberg-Beeck musste bisher in den Saisons 2015/16 und 2017/18 den Gang in die Oberliga Mittelrhein antreten. Kurioserweise stiegen sie stets mit dem TuS Erndtebrück ab. Auch der Siegener Verein musste in beiden Saisons runter.

Nach zwei Abstiegen: SSVg Velbert könnte zurückkehren

Schon lange von der Regionalliga-Landkarte verschwunden sind die SSVg Velbert (Abstiege 13/14 und 15/16) und der FC Kray (12/13 und 15/16). Zumindest die Velberter dürfen sich aber Hoffnung auf eine zeitnahe Rückkehr machen. In der Oberliga Niederrhein stecken sie voll im Aufstiegsrennen.

Die Liste komplettieren noch der SV Bergisch Gladbach (12/13, 20/21) und die Sportfreunde Siegen (14/15, 16/17). Bald könnte sich dann als der FC Wegberg-Beeck den zweifelhaften Negativ-Rekord schnappen.