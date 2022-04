Regionalliga: Münster mit nur einem Ausfall, 1600 SCP-Fans haben schon ein Ticket für RWO

Es geht um wichtige Punkte. Preußen Münster hat in der Regionalliga am Sonntag (14 Uhr) die schwierige Aufgabe bei Rot-Weiß Oberhausen zu meistern.

Noch vier Spiele in der Regionalliga West, dann wissen wir, wer den Aufstieg in die 3. Liga feiern kann. Die beste Ausgangssituation hat Preußen Münster, sie haben zwei Punkte mehr als Rot-Weiss Essen und daher alles in der eigenen Hand.

Doch nun wartet die schwierige Aufgabe bei Rot-Weiß Oberhausen, die Kleeblätter haben seit zwölf Partien nicht mehr verloren. Zudem könnte der Druck noch größer werden auf Münster, sollte RWE am Freitag in Lotte vorlegen.

SCP-Trainer Sascha Hildmann betonte im Vorfeld der Begegnung im Ruhrgebiet: "Wir treffen auf eine sehr gute und sehr motivierte Mannschaft. Jeder will jetzt gegen uns gut aussehen und punkten. Darauf bereiten wir uns vor.“

1600 Karten in Münster schon verkauft

Unterstützt werden die Münsteraner von einer stattlichen Anzahl Fans. 1600 Karten wurde bereits verkauft, zudem gibt es in Oberhausen noch eine Tageskasse. Hildmann: „Ob auf Schalke oder in Lippstadt, obwohl dort leider nur 200 Fans kommen durften, sie tragen uns. Zuhause sowieso. Wie sie am Dienstag beim 1:0 aus dem Sattel gegangen sind, das gibt den Jungs einfach einen extra Push.“

Zuletzt gab es einen 1:0-Erfolg gegen Fortuna Köln, nun soll gegen RWO das nächste Spitzenteam geschlagen werden. Hildmann erklärt: "Oberhausen hat eine ähnliche Spielweise wie Fortuna Köln. Wir wollen wieder genauso mutig agieren und genauso fleißig gegen den Ball arbeiten."

Personell kann der Coach im Schlussspurt der Spielzeit auf fast alle Spieler bauen, nur Marvin Thiel (krank) fehlt. Simon Scherder stößt dafür vermutlich wieder zum Kader. Hildmann: "Zum Glück sind nach dem Köln-Spiel keine neuen Verletzten dazugekommen."