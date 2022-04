Regionalliga: Tabelle bereinigt - das Restprogramm von Münster und RWE

Noch vier Spiele, dann steht fest, wer aus der Regionalliga West in die 3. Liga aufsteigt. Es entscheidet sich zwischen Preußen Münster und Rot-Weiss Essen.

Es war mal ein Fünfkampf um den Aufstieg in die 3. Liga. Nun, vier Spieltage vor dem Ende der Regionalliga-Saison, ist es noch ein Zweikampf. Und endlich steht auch die Voraussetzung fest, denn am Donnerstag wurde entscheiden, dass das erste Urteil bestehen bleibt. Das Spiel zwischen RWE und Münster wurde mit 0:2 gewertet.

Bedeutet: Münster hat zwei Zähler mehr - beim Torverhältnis haben beide dieselbe Differenz. Mit Blick auf das Restprogramm kann RWE am Freitag in Lotte vorlegen, die bei einer Pleite abgestiegen wären. Münster muss am Sonntag zu Rot-Weiß Oberhausen, eine echte Stolperfalle droht in Oberhausen.

Es folgen machbare Heimspiele für beide, bevor Essen noch die schwierige Aufgabe beim SV Rödinghausen zu lösen hat. Was alles nichts bringt, wenn Münster nicht mindestens einmal patzt. Mit RWO, Wiedenbrück oder Köln II haben die Preußen aber noch harte Aufgaben vor der Brust.

Das Restprogramm von Preußen Münster

Das Restprogramm von Rot-Weiss Essen