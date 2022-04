Regionalliga: Nach Uerdingen-Abstieg - Fans feiern Team, Vorfreude auf die Grotenburg

Der KFC Uerdingen steht durch die Niederlage in Wuppertal als zweiter Absteiger aus der Regionalliga fest. Die mitgereisten Anhänger feierten dennoch Mannschaft und Verein.

Dass der KFC Uerdingen in die Oberliga Niederrhein absteigen würde, damit dürften die allermeisten Beobachter vor der Saison gerechnet haben. Seit der 0:2 Niederlage beim Wuppertaler SV ist dieses Szenario nun Gewissheit. Die Krefelder hatten dem WSV kaum etwas entgegenzusetzen und mussten froh sein, nicht komplett aus dem Stadion geschossen worden zu sein.

Ähnlich sah es auch KFC-Trainer Alexander Voigt. „Wir haben hochverdient verloren. Wir haben wieder mal gesehen, dass wir gegen Teams aus dem oberen Tabellenbereich nicht die Mittel und auch nicht den Kader haben, um solchen Mannschaften über 90 Minuten dauerhaft gefährlich zu werden. Da fehlt uns doch einiges, auch wenn das in den letzten Wochen besser war. Diese Erkenntnis ist aber weder ganz neu, noch kommt sie extrem überraschend.“





Über den nun feststehenden Abstieg verlor der KFC-Coach auf der anschließenden Pressekonferenz kein Wort, dafür aber zu den mitgereisten Fans, die trotz des Gangs in die Oberliga Mannschaft und Verein durchgehend feierten.

„Diese Reaktion haben wir in den letzten Wochen schon ein paar Mal bekommen. Ich glaube, dass es das nicht so oft gibt, dass eine Mannschaft so viel beklatscht wird, wenn sie absteigt“, betonte Voigt. „Bei den Leuten ist natürlich die Vorfreude auf Samstag auch extrem groß. Die mussten jetzt lange Zeit immer durch die Gegend reisen, um Heimspiele zu sehen.“

Was Voigt meint: Am Samstag gegen den VfB Homberg wird Uerdingen zum ersten Mal seit Jahren wieder in der heimischen Grotenburg antreten dürfen.

Lob gab es nach der Niederlage aber auch für die Uerdinger. „Ich ziehe den Hut vor Alex und seinen Jungs“, sagte WSV-Trainer Björn Mehnert. „Sie wurden vom ersten Spieltag an in die Oberliga geschrieben, aber man sieht immer den Einsatz, den Willen und wie die Mannschaft marschiert. Das ist nicht einfach in dieser Situation und das gibt es auch nicht bei jeder Mannschaft so. Ich wünsche dem KFC auf seinem Weg alles Gute, wo auch immer er hinführen wird.“

Das nächste Spiel bestreit der KFC dann endlich wieder in der heimischen Grotenburg. Gegner ist dann der ebenfalls bereits abgestiegene VfB Homberg. „Das ist dann für uns wieder ein Gegner auf Augenhöhe“, ordnete Voigt die Aufgabe ein. „Da wollen wir den Fans, die uns die ganze Zeit unterstützt haben eine bessere Leistung und ein besseres Ergebnis liefern als gegen Wuppertal.“