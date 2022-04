RWE: Eindeutige Bilanz gegen Preußen-Schreck Lippstadt

Rot-Weiss Essen empfängt im Nachholspiel der Regionalliga West den SV Lippstadt. Die Bilanz macht Hoffnung, im Aufstiegsrennen oben dran zu bleiben.

Am Dienstagabend geht es für Rot-Weiss Essen darum, im Aufstiegsrennen der Regionalliga West weiter Druck auf Tabellenführer Preußen Münster auszuüben. Um 19:30 (Liveticker bei RevierSport) gastiert der SV Lippstadt 08 zum Nachholspiel des 28. Spieltags im Stadion an der Hafenstraße. Die Statistik spricht vorher klar für den Favoriten. Doch ganz so leicht dürfte es nicht werden.

Denn dass es gegen die Mannschaft von Trainer Felix Bechtold schwer werden kann, musste zuletzt auch der Spitzenreiter aus Münster am eigenen Leib erfahren. In einer wilden Partie lag Preußen Münster zwischenzeitlich mit 0:2 zurück, konnte die Partie dann nochmal drehen und musste dann doch in letzter Sekunde den 3:3-Ausgleich hinnehmen.

Eigentlich eine Steilvorlage für die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart, die allerdings gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach nicht genutzt werden konnte (1:1), da ebenfalls nur ein Punkt heraus sprang. Der Abstand auf Platz eins blieb unverändert bei zwei Zählern. Damit geht es gegen die Mannschaft, dank der sich RWE noch in Schlagdistanz zu Preußen Münster befindet.

Und die Bilanz der gegeneinander bestrittenen Partien liest sich aus RWE-Sicht mehr als positiv. In zehn Duellen ging Essen achtmal als Sieger vom Platz. Hinzukommen ein Unentschieden und nur ein Sieg des SV 08 aus der Saison 2018/19 - ebenfalls auswärts bei Rot-Weiss.

Bei der damaligen 2:3-Niederlage sah der heutige Zweitliga-Profi Kai Pröger nach 30 Minuten die Rote Karte. Zudem verschoss Benjamin Baier in der 90. Minute einen Elfmeter zum möglichen Ausgleich. Ein ähnlicher Verlauf soll im Nachholspiel des 28. Spieltags nach Möglichkeit verhindert werden.

Bei einem Sieg dürfte dann gehofft werden, dass der direkte Konkurrent Preußen Münster Punkte liegen lässt.Dessen Heimspiel gegen Fortuna Köln wird etwas früher um 19 Uhr angepfiffen. Die Gäste aus der Domstadt haben sich zwar bereits aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet, sind aber kein Gegner, der sich einfach so im Vorbeigehen schlagen lässt.