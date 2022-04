Nur drei Tage nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach II brennt RWE gegen den SV Lippstadt 08 auf Wiedergutmachung. Christian Neidhart beschwört die Basics.

Nur wenige Tage nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach II muss Rot-Weiss Essen im Heimspiel am Dienstag (19. April, 19:30 Uhr) gegen den SV Lippstadt 08 ran. Trainer Christian Neidhart und seiner Mannschaft blieb nicht viel Zeit, um die Wunden zu lecken.

Eines steht bei RWE schon einmal fest: Gegen den SVL wollen sie den Fans das bieten, was sie am Samstag haben vermissen lassen. Da hat es zum ersten Mal in dieser Saison ein Pfeifkonzert an der Hafenstraße gegeben. "Das Spiel hat viel Kraft gekostet. Die Situation ist nicht besser, aber auch nicht schlechter geworden. Wir haben die Ostertage genutzt, um vieles anzusprechen", erklärte Neidhart am Montag.

RWE-Spieler nach Gladbach-Spiel selbstkritisch

Der 53-Jährige setzte auf den direkten Kontakt zu seinen Spielern. "Wir haben uns direkt am Sonntag getroffen und am Montagmorgen trainiert. Es gibt viel zu analysieren und wir haben gute Gespräche geführt", berichtete der Trainer weiter. Die Stimmung im Team beschrieb er ebenfalls als gut. "Die Jungs waren sehr selbstkritisch. Nun müssen wir das umsetzen."

Mit dem SV Lippstadt 08 kommt ein unangenehmer Gegner in das Stadion an der Hafenstraße. Das stellten sie erst am Wochenende unter Beweis, als sie RWE-Aufstiegskonkurrent Preußen Münster ein 3:3 abrangen. "Sie haben sehr mutig gespielt und hoch gepresst. Auch die Mentalität nach dem zwischenzeitlichen 2:3-Rückstand war gut. Sie haben keinen großen Druck und ich kann mir vorstellen, dass sie bei uns ähnlich auftreten werden."

RWE: Vier Ausfälle und ein Fragezeichen

Seine Mannschaft soll sich nach drei Remis in Folge auf die Basics besinnen. "Grundsätzlich spielen wir auf das zweite Tor, aber manchmal muss man eben auch eine Führung über die Zeit bringen", sagte er. "Wichtig ist, dass wir einen Dreier einfahren."

Definitiv ausfallen werden Michel Niemeyer, Sascha Voelcke, Kevin Holzweiler und Jose-Enrique Rios Alonso. Hinter Felix Bastians (Hüftbeuger) steht noch ein Fragezeichen. Dafür war Erolind Krasniqi wieder mit dabei.