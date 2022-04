Regionalliga West: So reagiert Neidhart auf die Ausfälle in der Abwehr

Um 15.30 Uhr startet das Heimspiel von RWE gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach. Trainer Christian Neidhart hat schwerwiegende Ausfälle zu verkraften.

Patzen verboten! Nach dem 1:1-Unentschieden am vergangenen Sonntag bei Alemannia Aachen steht Rot-Weiss Essen unter Zugzwang. Am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) gastiert die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach im Stadion an der Hafenstraße. Durch das Zurückfallen auf Rang zwei hinter Preußen Münster steht die Elf von Trainer Christian Neidhart unter Zugzwang.

Und ausgerechnet jetzt kommt es zu schwerwiegenden Ausfällen bei den Bergeborbeckern. Neben den Langzeitverletzten Kevin Holzweiler und Michel Niemeyer ist Felix Herzenbruch gesperrt, José-Enrique Ríos Alonso ist an Corona erkrankt. Dafür rückt Felix Bastians nach seiner Verletzung wieder in die Startelf. Zudem stehen Oguzhan Kefkir und Marius Kleinsorge im Vergleich zum Aachen-Spiel in der Anfangsformation. Luca Dürholtz sitzt auf der Bank.

Erolind Krasniqi, der unter der Woche an Problemen am Hüftbeuger laborierte, ist nicht rechtzeitig wieder fit geworden.

Die Aufstellungen: Rot-Weiss Essen: Golz - Plechaty, Heber, Bastians, Kleinsorge - Eisfeld, Tarnat, Harenbrock - Young, Engelmann, Kefkir Bank: Davari - Langesberg, Dürholtz, Janjic, Kaiser, Haiduk, Sauerland, Rüth. Borussia Mönchengladbach II: Kersken - Kurt, Gaal, Lofolomo, Schroers, Doucouré, Meuer, Kemper, Lieder, Telalovic, Holtby. Bank: Zich - Italiano, Lockl, Beckhoff, Wentzel, Schlosser, Soares, Christiansen, Skaraback

„Wir haben jetzt erstmal in zwei Heimspielen die Möglichkeit, das besser zu machen, was zuletzt nicht gut war“, sagte Neidhart unter der Woche nach den Unentschieden gegen RWO und Aachen. "Wir haben eine Analyse auf den Punkt gebracht. Auch was einzelne Teile der Mannschaft angeht, aber das bleibt intern. Ich hoffe, das fruchtet schon am Wochenende."