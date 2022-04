Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV plant für die nächste Saison. Zwei Neue sind fix und zwei Leistungsträger haben ihre Verträge verlängert.

Die überraschende 0:2-Pleite gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf wurde beim Wuppertaler SV schnell abgehakt. Bereits jetzt laufen die Planungen für die kommende Regionalliga-Spielzeit auf Hochtouren. Am Donnerstag, zwei Tage vor dem Heimspiel gegen die U21 des 1. FC Köln (16. April, 15.30 Uhr), stellte der Tabellenfünfte mit Tobias Peitz (SV Straelen) den zweiten Sommer-Zugang vor. Der Transfer von Lukas Demming, der vom Liga-Konkurrenten SC Wiedenbrück an die Hubertusallee wechselt, wurde bereits im März vermeldet.

Doch die Peitz-Verpflichtung sollte nicht die einzige positive Nachricht bleiben. Nur kurze Zeit später bestätigte der WSV die Vertragsverlängerung mit zwei Leistungsträgern – Lion Schweers und Noah Salau bleiben Wuppertal auch 2022/23 treu. "Mit Lion Schweers und Noah Salau haben zwei Leistungsträger ihre Verträge verlängert. Wir haben mit die beste Abwehr in der Liga. Wir sind bestrebt, das Team soweit es geht zusammenzuhalten. Die Jungs kennen das Team, das Umfeld", wird Sportchef Stephan Küsters von den vereinseigenen Medien zitiert.

Was hier im Verein geleistet wird, ist beachtlich. Ich freue mich, auch weiterhin ein Teil davon zu sein. Lion Schweers.

Der 26-jährige Schweers ist ein wichtiger Bestandteil in der Wuppertaler Hintermannschaft. Mit seiner Erfahrung aus über 100 Drittliga-Partien ist der 1,88-Meter-Mann aus der Startelf nicht wegzudenken. Von sieben Partien, in denen der Innenverteidiger in dieser Saison nicht spielte, gewann der WSV nur drei. Schweers freut sich auf die Zukunft: "Ich bin den Verantwortlichen dankbar für die Chance, die sie mir mit meiner Verpflichtung gegeben haben. Ich denke, ich habe das bisher mit Leistungen zurückgezahlt. Was hier im Verein geleistet wird, ist beachtlich. Ich freue mich, auch weiterhin ein Teil davon zu sein."

Sein Nebenmann Salau, der in der Verteidigung flexibel einsetzbar ist, lief bereits in der Jugend für Wuppertal auf. Ab Oktober 2021 musste er zwar rund fünf Monate verletzt passen, aber mittlerweile gehört er wieder zum Stammpersonal. "Ich freue mich darauf, weiterhin beim WSV zu bleiben. Wir waren bisher sehr erfolgreich und wollen die letzten Spiele auch möglichst erfolgreich bestreiten", betonte Salau nach seiner Verlängerung.