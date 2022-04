Gladbach II: Vor RWE sammeln die Fohlen weiter Selbstvertrauen

Die U23 von Borussia Mönchengladbach hat im Abstiegskampf einen weiteren Zähler eingefahren. Nun wartet die Aufgabe bei Rot-Weiss Essen.

Die Regionalliga-Saison von Borussia Mönchengladbach läuft anders als erwartet. Es gab eine Phase, da setzte es sieben Niederlagen in Serie. Zuletzt hat sich die Borussia wieder etwas gefangen. Zum Beginn der Englischen Woche gab es ein 4:1 gegen Rot Weiss Ahlen, am Mittwoch ein beachtliches 0:0 beim SV Rödinghausen.

Das freute auch Trainer Heiko Vogel, der gegenüber Vereinsmedien bilanzierte: "Rödinghausen ist eine richtig gute Mannschaft. Wir haben super verteidigt und das über die gesamten 90 Minuten.“ Sechs Siege in Serie holte der SVR vor der Partie gegen Gladbach, diesmal reichte es nur zu einer Punkteteilung. Vogel: "An einem Mittwochabend im Rahmen einer Englischen Woche in Rödinghausen zu punkten – das nehmen wir gerne so mit. Wir haben kaum gegnerische Chancen zugelassen und mal wieder zu Null gespielt.“

So spielte Gladbach II in Rödinghausen Olschowsky – Gaal, Lofolomo, Wentzel – Kurt, Lieder, Kemper (11. Lockl) – Holtby, Noß (89. Skraback) – Beckhoff (61. Schroers), Telalovic (78. Meuer)

Das macht Mut, vor allem mit Blick auf die kommende Aufgabe. Am Samstag (15.30 Uhr) muss Gladbach nach Essen an die Hafenstraße reisen. Ob Phil Kemper dabei ist, steht nicht fest, er musste in Rödinghausen bereits nach elf Minuten ausgewechselt werden.

Mit Blick auf die Bilanz steht fest, dass die Gladbacher gerne nach Essen fahren, sechs von zwölf Partien gewann Gladbach bei RWE. Wobei der letzte Sieg aus dem Jahr 2016 datiert, die letzten drei Partien in Essen gingen alle an den Gastgeber.