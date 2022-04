Regionalliga: WSV mit der dritten Heimpleite, Mehnerts Rasen-Appell

Der Wuppertaler SV verlor in der Regionalliga West sein Nachholspiel gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf mit 0:2 und bleibt weiterhin auf Platz fünf in der Tabelle.

Am Mittwoch empfing der Wuppertaler SV die U23 von Fortuna Düsseldorf zum Nachholspiel in der Regionalliga West. Mit einem Sieg hätte der WSV auf Platz drei in der Tabelle springen können. Doch daraus sollte nichts werden, nach 90 Minuten stand es 0:2 für die Gäste. Die Wuppertaler kassierten die dritte Heimniederlage in der laufenden Saison und stehen nach wie vor auf Rang fünf.

Wuppertal-Trainer Björn Mehnert schilderte seine Sicht auf die Niederlage: „Natürlich bin ich enttäuscht. Wir sind in den ersten 15 Minuten sehr gut ins Spiel gekommen, haben zwei, drei Riesenmöglichkeiten und müssen da einfach in Führung gehen. Danach hatten wir eine Viertelstunde, in der wir den Gegner durch eigene Fehler wieder ins Spiel holen. Wir haben dann auch angewiesen nicht mehr zurückzuspielen. In den letzten zehn Minuten waren wir wieder besser im Spiel und hatten ein, zwei gefährliche Situationen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir auch noch eine Stunde hätten spielen können und einfach kein Tor geschossen hätten.“

Sein Zusatz: "In der zweiten Halbzeit hat uns die Galligkeit und die Gier gefehlt. Die Jungs wollten zwar, aber Düsseldorf war einfach heißer und wollte die drei Punkte mehr. Das ist dann schon bezeichnend, wenn eine U-Mannschaft in der Zweikampfstatistik vorne liegt und den Spielern auf gewissen Positionen den Schneid abkauft."

Der angehende Fußballlehrer richtet den Blick nach vorne: „Wir werden unsere Lehren daraus ziehen. Es gibt Gründe, warum wir so ein Spiel verlieren und noch nicht in der Lage sind, ganz oben reinzustoßen. Das muss man auch ehrlich und klar analysieren. Wir werden unseren Weg konsequent weitergehen, da gehören auch solche Niederlagen dazu, um die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.“

Der schlechte Zustand des Platzes ist erneut ein großes Thema

Mehnert äußerte sich noch auf Nachfrage zu dem Geläuf im heimischen Stadion: „Dafür bin ich der falsche Ansprechpartner, aber es ist schon sehr uneben. Ich kann nur daran appellieren, wenn man guten Fußball sehen möchte, braucht man auch einen ordentlichen Untergrund. Der Platz ist einfach nicht regionalligawürdig, die Platzwarte tun alles und probieren jede Woche ihn wieder herzurichten. Um noch besseren Fußball zu sehen, muss sich die Stadt schon Gedanken machen. Aber ich glaube, dass man da auch in konstruktiven Gesprächen ist, um das zu verändern.“

Nach der Niederlage gegen Düsseldorf folgen für die Mehnert-Elf zwei weitere Heimspiele in den nächsten sieben Tagen. Zunächst am Samstag (16. April, 15:30 Uhr) gegen den 1. FC Köln II und anschließend am Mittwoch ein weiteres Nachholspiel gegen den KFC Uerdingen (20. April, 19 Uhr).