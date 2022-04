Felix Schlüsselburg spielt mit dem SV Lippstadt 08 um den Ligaverbleib, wird mit seinem Team nun aber voll im Fokus stehen. Wir haben mit ihm gesprochen.

Felix Schlüsselburg stehen spezielle Tage bevor. Nicht nur, weil er mit dem SV Lippstadt 08 wichtige Punkte gegen den Klassenerhalt sammeln kann. Sondern vielmehr, weil die RWE-Leihgabe aktiv in das Aufstiegsrennen zwischen Rot-Weiss Essen und Preußen Münster eingreifen kann.

"Natürlich ist das für mich eine besondere Situation", sagte Schlüsselburg vor dem Heimspiel gegen die Preußen am Samstag (16. April, 14 Uhr). "Ich brenne auf diese Partie und habe Lust, wieder zu spielen." Der 20-Jährige war in den vergangenen beiden Partien nicht zum Einsatz gekommen. Wieso, konnte er selbst nicht so genau sagen. "Ich mache niemandem einen Vorwurf und hoffe, dass ich schon am Samstag wieder auf dem Platz stehen werde. Am Dienstag wird es dann so oder so besonders werden."

Drei Tage nach dem Münster-Spiel trifft der SV Lippstadt 08 um 19:30 Uhr nämlich auf Rot-Weiss Essen. Schlüsselburg freut sich auf die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte, obwohl seine Premierensaison dort alles andere als optimal verlief. "Es war ein hartes Jahr, in dem ich als junger Spieler aber auch viel gelernt habe", sagte der 20-Jährige. Schlüsselburg war im Sommer 2020 von Borussia Dortmunds U19 gekommen, stand für RWE dann aber nur einmal auf dem Platz.

Schlüsselburg glaubt an den Klassenerhalt mit Lippstadt

In Lippstadt bekommt er nun die Spielpraxis, die er sich erhofft hat. "Ich freue mich total, hier dauerhaft spielen zu können. Über 90 Minuten auf dem Platz zu stehen und auch mal Englische Wochen zu bestreiten tut mir sehr gut."

Mit den Lippstädtern steht er in der Tabelle zwar auf Rang zehn, der Klassenerhalt ist aber dennoch nicht fix. "Auch wenn unsere Rückrunde noch nicht ganz zu unserer Hinserie passt, gehe ich davon aus, dass wir drinbleiben werden. Ich mache mir da gar keine Gedanken", erklärte Schlüsselburg selbstbewusst.

Ich gehe davon aus, dass Essen aufsteigt. Ich drücke ihnen die Daumen. Die Jungs werden das schaffen. Felix Schlüsselburg

Auf dem Weg dahin muss seine Mannschaft nun zunächst gegen den Tabellenführer und dann an der Essener Hafenstraße bestehen. "Wer sich darauf nicht freut, dem ist nicht zu helfen", sagte der Defensivmann mit Blick auf das Gastspiel bei RWE. "Von beiden Seiten wird es eine großartige Stimmung geben."

Nach der Saison wird Schlüsselburg dann auch wieder dauerhaft nach Essen zurückkehren. "Ich bin eingeplant und freue mich, im Sommer ab dem ersten Training wieder Gas zu geben. Ich habe nun ein Jahr lang weitere Erfahrungen gesammelt. Wir werden schauen, wie es sich entwickelt und welche Möglichkeiten sich in Essen ergeben."

Auf die Frage, wer denn am Ende aufsteige, hatte Schlüsselburg schließlich noch eine eindeutige Antwort parat. "Ich gehe davon aus, dass Essen aufsteigt. Ich drücke ihnen die Daumen. Die Jungs werden das schaffen."