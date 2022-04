Rot Weiss Ahlen: Sportler des Jahres in England - Stürmer bleibt

Gute Nachrichten für Rot Weiss Ahlen: Der Klub konnte einen seiner Leistungsträger weiter an sich binden. Ein anderer Spieler gewann eine persönliche Auszeichnung.

Bei Rot Weiss Ahlen gehen die Planungen für die kommende Saison weiter. Nach der Vertragsverlängerung von Trainer Andreas Zimmermann sind nun die Spieler an der Reihe.

"Wir freuen uns die erste Vertragsverlängerung bekanntzugeben. Stürmer Gianluca Marzullo und Rot Weiss Ahlen konnten sich auf einen weiteren Zweijahresvertrag einigen", heißt es in einer Mitteilung der Ahlener.

In dieser Saison wurde Marzullo in 29 Spielen eingesetzt und konnte dabei sechs Treffer erzielen. "Ich freue mich sehr, dass es so schnell geklappt hat. Dass ich mich in Ahlen wohlfühle, ist ja kein Geheimnis. Dazu wollen wir hier zusammen etwas aufbauen und da möchte ich gerne dabei sein. Dennoch gilt es im Moment, schnell die fehlenden Punkte zum Klassenerhalt zu holen", sagt der 31-jährige Angreifer.

Derweil konnte sein Mannschaftskollege Daniel Francis, dessen Vertrag ebenfalls ausläuft und verlängert werden soll, eine persönliche Auszeichnung absahnen.

In seiner englischen Heimatstadt Bradford, mit rund 300.000 Einwohnern wurde er zum Sportler des Jahres 2022 gewählt. Aufgrund seiner Abwesenheit in England, haben seine Mutter und seine Schwester diesen Preis entgegengenommen. Immerhin stammen aus der Großstadt einige große Sportler, wie der Dartspieler Joe Cullen (Masterssieger 2022).

"Ich bin auf diese Auszeichnung besonders stolz, da dies meine Heimatstadt ist und ich diese Auszeichnung erhalten habe, obwohl ich im Ausland spiele. Das zeigt viel Liebe und Respekt, da viele Menschen in Bradford meine Leistungen verfolgen. Das zeigt mir, dass ich in Ahlen und auch in der Nationalmannschaft auf einem guten Weg bin", war der Ahlener Abwehrspezialist sichtlich gerührt als er von seiner Auszeichnung erfahren hatte.

Auch Rot Weiss Ahlen ist stolz darauf, so einen Spieler in seinen Reihen zu haben. Trainer Zimmermann sagt: "Wir als Trainerteam freuen uns, dass wir durch unsere Förderung des jungen Spielers dazu beitragen konnten, dass sich Daniel so gut entwickelt. Das zeichnet unseren Verein als Ausbildungsverein aus!"