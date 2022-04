RWO: Warum Terranova seine Spieler nicht mehr sehen kann

Oberhausen-Trainer Mike Terranova ist nach der „super“ englischen Woche froh, Ruhe von seinem Team zu bekommen und blickt auf das Restprogramm.

Nach dem 2:1-Erfolg gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf geht für Rot-Weiß Oberhausen eine spektakuläre englische Woche zu Ende.

Angefangen mit dem 1:1 gegen Fortuna Köln, über das Heimspiel gegen RWE vor fast 10.000 Zuschauern, welches ebenfalls 1:1 endete und eben dem Sieg gegen Düsseldorf können die Kleeblätter von erfolgreichen sieben Tagen sprechen.

Auch Trainer Mike Terranova zeigte sich zufrieden mit den Leistungen seines Teams: „Ich hätte gerne einen Sieg mehr gehabt, aber trotzdem hatten wir eine super Woche. Gerade mit Hinblick auf die wenige Regenerationszeit.“ „Die Jungs haben drei Tage frei von mir bekommen. Ich kann die auch nicht mehr sehen. Die laufen mir abends schon über die Decke. Ich bin froh, wenn ich die jetzt wirklich nicht sehe“, fügte die RWO-Legende anschließend lachend hinzu.

Vier Punkte sind es für RWO nun bis zum Spitzenreiter aus Preußen Münster und ebenfalls auf den Zweiten aus Essen. Oberhausen hat allerdings schon zwei Spiele mehr als die beiden Spitzenteams absolviert und hat so nur noch eine theoretische Chance auf den Aufstieg. Für Terranova bleibt das Ziel für die letzten fünf Partien klar: „Wir wollen noch so viele Punkte holen, wie möglich. Alles andere ist sowieso nicht in unserer Hand. Mit einem Sieg mehr sähe es nochmal anders aus. Wir wissen die Situation auch einzuschätzen. Die anderen sind einfach stärker, gerade auch mit der Breite im Kader. Also: Punkte sammeln und was dann dabei rauskommt, gucken wir mal.“

Zwar steht RWO gerade auf dem dritten Platz, das Minimalziel wird aber wohl das Erreichen von Platz vier sein, da auch Fortuna Köln mit nur einem Punkt weniger und zwei Partien in der Hinterhand die bessere Ausgangslage besitzt. Wuppertal hat sechs Punkte und drei Spiele weniger und steht auf Platz fünf. „Platz vier haben wir erst einmal gesichert, wir haben zwar auch drei Spiele mehr als Wuppertal, die müssen aber auch erstmal zwei Spiele von den dreien gewinnen“, gibt sich Terranova im Kampf um Platz vier kämpferisch.

Für Terranova und Oberhausen geht es dann nach der verdienten Ruhepause am kommenden Dienstag mit dem Training weiter, ehe die Kleeblätter auf den feststehenden Absteiger VfB Homberg treffen (Samstag, 16. April, 14 Uhr).