Schalke: So will die U23 gegen Preußen Münster bestehen

Am Sonntag empfängt die U23 des FC Schalke 04 Tabellenführer Preußen Münster im Parkstadion. Eine sehr schwere Aufgabe, die da auf den S04-Nachwuchs wartet. Das weiß auch der Trainer.

Im Hinspiel, am 29. Oktober 2021, hatte der FC Schalke 04 II beim SC Preußen Münster nichts zu melden. 0:3 unterlag die Truppe des mittlerweile beurlaubten Trainer Torsten Fröhling. Nun, am Sonntag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt Münster als Tabellenführer nach Gelsenkirchen. Fröhlings Nachfolgers Jakob Fimpel will den Spitzenreiter ärgern.

"Münster ist eine stabile Mannschaft in der Defensive, die offensiv trotzdem sehr variabel auftritt. Sie stehen nicht umsonst ganz oben in der Tabelle. Wir hatten eine gute Trainingswoche und haben uns nur auf uns konzentriert und werden am Sonntag wieder alles reinhauen", betont Fimpel vor der Partie.

Die Langzeitverletzten werden dem FC Schalke 04 II weiterhin fehlen. Topaz Kronmüller und Björn Liebnau sind zwar wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, ein Einsatz am Sonntag käme für sie aber zu früh. Marouane Balouk fehlt gelbgesperrt, Jimmy Kaparos ist rotgesperrt.

Die Schalker Zweitvertretung konnte den Negativlauf von sechs sieglosen Begegnungen in Serie am vergangenen Wochenende in Homberg - S04 II siegte mit 3:0 beim VfB - beenden. Doch es bleibt weiter sehr eng im Kampf um den Klassenerhalt. Schalke benötigt die Punkte im Abstiegskampf, Münster im Aufstiegsrennen. Eine spannende Konstellation.

Münsters Trainer Sascha Hildmann warnte seine Schützlinge bereits am Freitag vor dem Fimpel-Team. Hildmann: ""Unser voller Fokus liegt auf Schalke. Sie haben einen neuen Trainer und sind nochmal unten reingerutscht. S04 wird sehr motiviert sein. Die Aufstellung von Schalke war letzte Woche eine andere als zuvor. Das wird eine Überraschung. Dazu wieder die Frage, wer von oben kommt."