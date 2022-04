RWO: Mike Terranova freut sich über "den nächsten Schritt"

Nach dem 2:1-Sieg gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf attestierte Mike Terranova seinem Team einen Top-Auftritt und freut sich über "den nächsten Schritt".

Rot-Weiß Oberhausen gewann in einem umkämpften Spiel mit 2:1 gegen die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf. Nach einem frühen Schock durch Georgios Siadas drehte RWO die Partie durch einen Doppelschlag innerhalb von sechs Minuten. Vincent Boesen und Sven Kreyer trafen.

Oberhausen sprang durch den Sieg vorerst auf den 3. Tabellenplatz und zeigte durch den Erfolg, dass sie definitiv zur Spitzengruppe gehören.

Wir sind geduldig geblieben und haben die Sachen gut vorbereitet. Vor einem oder zwei Monaten hätten wir das Spiel bestimmt verloren, da hatten wir noch nicht die Ruhe. Da sage ich einfach: Top. Ich bin sehr zufrieden Mike Terranova

Auch Trainer Mike Terranova war anschließend voll des Lobes für seine Mannschaft: "Nicht nur wegen des Sieges muss ich den Hut vor meinem Team ziehen. Wir kriegen nach vier Minuten eine Bogenlampe rein, du triffst auf einen tiefstehenden Gegner, die einen der schnellsten Spieler der Regionalliga haben und wir wussten, sie gehen auf Umschaltspiel. Wie schwer das zu bespielen ist, weiß jeder. Ich muss sagen, da hat die Truppe den nächsten Schritt gemacht. Wir sind geduldig geblieben und haben die Sachen gut vorbereitet. Vor einem oder zwei Monaten hätten wir das Spiel bestimmt verloren, da hatten wir noch nicht die Ruhe. Da sage ich einfach: Top. Ich bin sehr zufrieden."

Trotz des Sieges waren es für die Kleeblätter zähe 90 Minuten, in denen das Team auch schwächere Phasen zu überstehen hatte und sich schwer tat Torchancen zu erspielen. Trotz des Lobes kritisierte auch Terranova Teile des Spiels: „Das Einzige, was mir nicht gepasst hat, ist, dass wir in der ersten Halbzeit lange Bälle hinter die Kette spielen wollten, gegen einen tiefstehenden Gegner funktioniert das nicht. Auch die Restverteidigung hat teilweise gefehlt, da hätten wir schon in einen Konter laufen können.“

Düsseldorf spielt weiter gegen den Abstieg

Für Düsseldorf geht der Blick weiter nach unten. Nach der 1:4-Niederlage gegen Lippstadt folgte nun die zweite Pleite in Folge. Nico Michaty ist mit der Leistung seines Teams trotzdem nicht unzufrieden: „Für uns ist es sicherlich eine bittere Niederlage. Wir haben gerade in der ersten Hälfte eine gute Leistung gezeigt und verdient geführt. Wir haben es dann verpasst, aus den Kontergelegenheiten das zweite Tor zu machen. Wie die Tore für Oberhausen dann fallen, war auch ein bisschen bitter.“

Zwar haben die Düsseldorfer noch acht Punkte Vorsprung auf Alemannia Aachen, die auf dem ersten Abstiegsrang stehen, allerdings haben die Fortunen auch schon zwei Partien mehr absolviert. „Unten punkten alle und es gibt fünf Absteiger. Wir wissen, dass wir noch Punkte brauchen. Ich bin aber auch überzeugt, dass wir die nötigen Punkte noch holen werden“, blickte Michaty auf die angespannte Tabellensituation. Möglichst in der kommenden Woche sollen der Ansage des Coaches Taten folgen, dann spielt das Team gegen den Wuppertaler SV (Mittwoch, 13. April, 18 Uhr).