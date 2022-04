RWE: "... dann werden wir nochmal sehen, wie groß Rot-Weiss Essen ist"

Rot-Weiss Essen reist am Sonntag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) zu Alemannia Aachen. Wieder einmal werden viele Fans die Rot-Weissen zum Auswärtsspiel begleiten.

In den letzten Tagen durften die Stadien wieder voll ausgelastet werden, auch Auswärtsfans waren in Deutschlands Fußballligen wieder erlaubt.

Und siehe da: Rot-Weiss Essen hat deutschlandweit (!) in den Tagen 1. bis 6. April die meisten Auswärtsfahrer gestellt. Das Portal "die falsche 9" hat eine Statistik zusammengestellt und RWE mit 4000 Fans in Oberhausen auf Platz eins gesetzt. Dahinter folgt der FC Bayern mit 3700 Anhängern in Freiburg und der 1. FC Magdeburg mit 2800 Schlachtenbummlern bei Viktoria Berlin.





"An so einer Statistik sieht man ja, was wir für Fans haben. Das Gut eines jeden Vereins sind die Fans und die hat Rot-Weiss", zeigte sich auch RWE-Trainer Christian Neidhart von den reisefreudigen Essenern beeindruckt. Und es geht weiter: RWE rechnet mit 2500 Rot-Weissen - 2000 Karten sind bereits verkauft, die Tageskassen in Aachen am Spieltag geöffnet - am Tivoli. Insgesamt werden 8000 bis 10.000 Zuschauer zum Westschlager erwartet.

Mit jedem Spiel, was jetzt absolviert wird, wird sich die Masse der Fans Richtung Endspurt noch steigern. Dann werden wir nochmal sehen, wie groß Rot-Weiss Essen wirklich ist. Christian Neidhart

Neidhart betonte am Freitag auf der digitalen Pressekonferenz noch einmal die Wichtigkeit der RWE-Fans für die Mannschaft. Neidhart: "Das ist genau das, was wir in dieser Phase brauchen. Diese Unterstützung treibt uns an und sie ist auch da. Mit jedem Spiel, was jetzt absolviert wird, wird sich die Masse der Fans Richtung Endspurt noch steigern. Dann werden wir nochmal sehen, wie groß Rot-Weiss Essen wirklich ist. Noch einmal: Das beste Gut, was ein Verein haben kann, sind die Fans und da hat Rot-Weiss sensationelle Anhänger!"