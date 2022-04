Regionalliga West: Abstieg - Für Lotte wird es immer enger

Der KFC Uerdingen gewann in der Regionalliga West sein Nachholspiel am Mittwochabend mit 1:0 bei den Sportfreunden Lotte. Für Lotte rückt der Klassenerhalt in immer weitere Ferne.

Die Sportfreunde Lotte empfingen den KFC Uerdingen. Der Drittletzte gegen den Vorletzten in der Regionalliga West. Lotte hatte vor dem Duell 26 Zähler auf dem Konto und unter der Regie des Interimstrainers Tim Wendel-Eichholz zwei der vergangenen vier Partien gewonnen.

Dennoch betrug der Abstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz bereits acht Punkte. Die Gäste aus Krefeld standen auf Platz 19 und hatten nur noch rechnerische Möglichkeiten die Klasse zu halten. Weil der KFC bereits so gut wie abgestiegen schien, wäre für die Sportfreunde ein Sieg von enormer Bedeutung gewesen.

Doch es gelang nicht, die drei Punkte zuhause zu behalten. Der KFC gewann dank eines Tores von Marcel Kretschmer in der 74. Minute mit 1:0 und stürzte die Sportfreunde in immer tiefere Abstiegsnöte. Bei dem Gegentor spielten die Gastgeber bereits in Unterzahl, weil Dominic Minz in der 66. Minute Gelb-Rot sah. Durch den Sieg konnten die Uerdinger den Rückstand zu den Nichtabstiegsplätzen auf elf Punkte verkürzen und sich auf der Zielgeraden der Saison nochmal herankämpfen.

Trotz der Niederlage äußerte sich Lotte-Trainer Wendel-Eichholz auf der Pressekonferenz positiv: „Es war ein hart umkämpftes Spiel, beide Mannschaften haben es gut gemacht. Ich kann der Mannschaft nur ein Kompliment machen. Mit der Leistung bin ich einverstanden. Sie waren diszipliniert, haben die Ordnung behalten und hatten ein paar gute Umschaltmomente.“

Trotzdem musste auch der Trainer eingestehen: "Das war ein weiterer Nackenschlag. Wir haben aber weiterhin sechs Spiele. Wenn wir so spielen, werden wir unsere Punkte noch holen. Solange alles noch möglich ist, werden wir alles reinschmeißen und uns über kurz oder lang auch belohnen.“

Der ehemalige Drittligist kann noch insgesamt 18 Punkte sammeln. Der Rückstand auf Platz 15, den ersten Nicht-Abstiegsplatz, bleibt vorerst unverändert bei acht Zählern. In zwei Tagen spielen die Sportfreunde zuhause gegen den SV Rödinghausen (9. April, 14 Uhr). Anschließend steht ein schweres Auswärtsspiel bei RW Ahlen (16. April, 14 Uhr) an. An den letzten vier Spieltagen warten zudem noch Duelle mit den Top-Teams Rot-Weiss Essen, Wuppertaler SV und Fortuna Köln.