Alemannia Aachen gegen Rot-Weiss Essen: Für Erwin Koen ist das ein ganz besonderes Spiel. Er stand bei beiden Klubs unter Vertrag und war in beiden Fanlagern ein Liebling.

Erwin Koen fiebert aus den Niederlanden mit Rot-Weiss Essen. Der 43-jährige Familienvater und Trainer des Sechstligisten Vv Trekvogels aus Nijmegen ist immer auf dem Laufenden, was RWE betrifft. "Es gibt keinen Tag, an dem ich mich bei reviersport.de nicht über Rot-Weiss informiere. Mich interessiert einfach wahnsinnig, was rund um RWE passiert. Am Dienstag habe ich vor dem Liveticker natürlich auch mit gefiebert. Es geht weiter: am Sonntag gewinnen wir 2:0!", betont er.

Am Sonntag (14 Uhr) reist RWE zu Alemannia Aachen, auch wenn Koen für die Kaiserstädter 20 Spiele absolvierte und das langgezogene "Erwiiiiin" auch am Tivoli ordentlich zu hören war, schlägt sein Herz ganz klar für Rot-Weiss Essen. Hier, das betonte er schon mehrfach gegenüber RevierSport, erlebte er die schönste Zeit in seiner Karriere. 145 Spiele und 36 Tore - Koen war ein richtig Guter im RWE-Trikot, ein Liebling der Fans. Heute ist er selbst einer von diesen Fans und drückt die Daumen, was das große Ziel angeht.

Wichtig ist einfach, dass die Mannschaft, die Fans jedes Spiel nun wie ein Finale angehen. Erwin Koen

"Klar, Münster hat natürlich auch einen Lauf. Aber der Druck ist auf beiden Seiten da und beide haben noch die Chance aus eigener Kraft die Saison auf Platz eins zu beenden. Ich habe das schon zu Beginn der Saison gesagt und wiederhole es gerne noch einmal: Ich bin fest davon überzeugt, dass es Rot-Weiss schafft!", bekräftigt Koen seine Einschätzung.

Er ergänzt: "Wichtig ist einfach, dass die Mannschaft, die Fans jedes Spiel nun wie ein Finale angehen. Es gibt nichts mehr zu verschenken, es müssen Siege her. Aber es wird auch nur gemeinsam gehen. Es muss Ruhe im Umfeld sein, es dürfen keine negativen Stimmen kommen. Einfach daran glauben und den Jungs vertrauen. Sie werden das schon machen."

Koen wird am Sonntag nicht am Tivoli vor Ort sein. Das 100-jährige Vereinsjubiläum seines Klubs Vv Trekvogels steht an. "Ich kämpfe mit meiner Mannschaft ja auch um den Aufstieg. Wir wollen in die 5., Rot-Weiss in die 3. Liga. Es wäre natürlich wunderbar, wenn ich am Ende der Saison einen Doppelaufstieg feiern dürfte." Dagegen hätte wohl kein RWE-Fan etwas einzuwenden.