Rot-Weiß Oberhausen wird wohl auch in der kommenden Saison in der Regionalliga West spielen. Im Titelkampf zwischen Münster und RWE sieht Mike Terranova keinen Favoriten.

Lange musste Rot-Weiß Oberhausen auf diesen Moment warten – ein Heimspiel vor Fans gegen Rot-Weiss Essen (1:1). Eigentlich sollte diese Partie schon im März steigen, wurde aber wegen zahlreichen Corona-Fällen im RWE-Kader verschoben. Die Zuschauerzahl bei der Neuauflage war beachtlich: 9128 Fans trotzten unter der Woche dem Regenwetter.

Die vorherigen beiden Derbys (Liga und Niederrheinpokal) im Stadion Niederrhein fanden vor einer Geisterkulisse statt. Das letzte Duell in Oberhausen mit Fans wurde am 1. September 2019 ausgetragen. Damals siegte RWE vor 9674 Besuchern mit 3:0. Am Dienstagabend machte es die Mannschaft von Trainer Mike Terranova besser und holte gegen den Favoriten ein 1:1. Der Coach bedankte sich bei den Fans für die Unterstützung: "Vor so einer Kulisse zu spielen, das hat Spaß gemacht. Das war natürlich geil und die Stimmung war gut."

Das wird eine enge Kiste. Ich habe mir das Restprogramm mal angeschaut. Wir freuen uns richtig auf unser Spiel gegen Münster, aber auch Essen hat noch schwere Auswärtsspiele in Aachen oder Rödinghausen vor der Brust. RWO-Trainer Mike Terranova

Für die Kleeblätter geht es in den Saisonendspurt. 18 Punkte sind noch zu vergeben und die ehrgeizigen Rot-Weißen streben natürlich nach der bestmöglichen Platzierung und Punkteausbeute. Dass der Tabellenvierte angesichts der starken Konkurrenz bis zum Ende um den Titel spielt, ist wohl nicht zu erwarten. Allerdings kann Oberhausen tabellarisch noch einiges beeinflussen. Immerhin kämpfen drei der sechs kommenden Gegner – Preußen Münster, Schalke II, Bonner SC – noch entweder um den Aufstieg oder um den Ligaverbleib. Vor allem auf das Duell gegen Münster (24. April, 14 Uhr) werden die Fans von Rot-Weiss Essen schauen.

Der RWO-Coach sieht im Titelrennen zwischen RWE und Münster keinen Favoriten: "Das wird eine enge Kiste. Ich habe mir das Restprogramm mal angeschaut. Wir freuen uns richtig auf unser Spiel gegen Münster, aber auch Essen hat noch schwere Auswärtsspiele in Aachen oder Rödinghausen vor der Brust. Es ist wirklich schwer zu sagen. Am Ende braucht man auch etwas Spielglück und muss auch hoffen, dass sich keiner verletzt. Das wird eine Rolle spielen."