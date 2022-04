Top-Leistungen in Berlin: Innenverteidiger will zurück in den Westen

Seit Juli 2021 spielt ein Kölner Junge bei Tennis Borussia Berlin und besticht in der Regionalliga Nordost durch gute Leistungen. Nun will er zurück in den Westen.

Cedrik Mvondo hat durch Corona und gesundheitliche Probleme zuletzt einiges an Zeit im Fußball verloren. Im Jahr 2021 war er zunächst bis zum Sommer vereinslos. Seit dem 1. Juli steht er bei Tennis Borussia Berlin unter Vertrag.

Und beim Nordost-Regionalligisten hat der 24-Jährige zu alter Stärke zurückgefunden. Er bestritt in der laufenden Saison 23 von 30 möglichen Begegnungen, davon 14 von der ersten bis zur letzten Minute. Im Tebe-Team, das im Jahr 2022 noch ungeschlagen ist - vier Siege, sechs Remis -, gehört Mvondo zu den Leistungsträgern.

Cedrik Mvondo stammt aus der Jugend von Bayer Leverkusen, VfL Leverkusen und Bonner SC. Er spielte in der Regionalliga West schon für die TSG Sprockhövel, den Bonner SC und SV Straelen. Insgesamt absolvierte er 37 Einsätze in der West- und 30 Begegnungen in der Nordost-Staffel, wo er neben Tebe Berlin auch schon beim Berliner AK unter Vertrag stand.

"Ich fühle mich richtig wohl in Berlin. Es macht mit der Mannschaft und dem Trainerteam sehr viel Spaß. Trotzdem vermisse ich die Heimat", sagt der gebürtige Kölner gegenüber RevierSport.

Am Saisonende hat das Trainerteam um Markus Zschiesche und Ronny Ermel bereits seinen Abschied von Tennis Borussia angekündigt. Diesen Schritt will wohl auch Mvondo vollziehen. "Aktuell gibt es lose Anfragen, aber noch nichts Konkretes. Ich höre mir alles gerne an. Priorität genießt eine Rückkehr in den Westen. Ich bin aber auch nicht abgeneigt, etwas anderes auszuprobieren. Mal schauen, was sich ergibt", erklärt der 1,94 Meter große Innenverteidiger. Er betont aber auch: "Tebe Berlin bleibt mein erster Ansprechpartner. Vielleicht bleibe ich doch, im Fußball weiß man nie, was passiert. Ich fokussiere mich jetzt auf die letzten Wochen der Saison, unsere tolle Rückrunde mit einem einstelligen Tabellenplatz zu vergolden."