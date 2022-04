Am Mittwochabend stehen nicht nur im Niederrheinpokal zwei Viertelfinalspiele an, sondern auch zwei Halbfinal-Begegnungen im Westfalenpokal. Ein Regionalliga-Trio will ins Finale.

Während im Niederrheinpokal noch zwei - am Mittwoch trifft Bocholt auf den MSV Duisburg und der FC Kray auf den Wuppertaler SV - von vier Viertelfinal-Paarungen noch ausgespielt werden müssen, steht im Westfalenpokal das Halbfinale an.

Der SV Rödinghausen empfängt Rot Weiss Ahlen im Regionalliga-West-Duell. Nach 2018 und 2019 will der SVR zum dritten Mal in der Geschichte in die DFB-Pokal-Hauptrunde einziehen. Zuvor muss die Mannschaft von Carsten Rump jedoch noch Ahlen ausschalten und das Finale gewinnen.

"Das ist unser Ziel!", betont Alexander Müller. Der Geschäftsführer macht keinen Hehl vom Vorhaben der Rödinghauser, aber warnt auch vor dem Halbfinal-Gegner: "Ahlen ist ein ganz unangenehmer Gegner. Sie spielen einfach, aber kämpfen umso leidenschaftlicher. Es wird ein enges, umkämpftes Ding. Wenn wir unsere PS jedoch auf den Rasen bringen, dann bin ich guter Dinge", sagt Müller und hat sicherlich auch die jüngsten fünf Liga-Dreier in Serie des SV Rödinghausen im Hinterkopf.

Doch auch Ahlen ist heiß auf das Finale und die Chance in den DFB-Pokal einzuziehen. "Alle nach Rödinghausen", so lautet das Ahlener Motto in den Sozialen Medien. Der Verein hofft auf eine große Unterstützung im Wiehenstadion. Die Wichtigkeit des Spiels betont noch einmal RWA-Trainer Andreas Zimmermann. Als Mutmacher haben die Ahlener noch die Regionalligapartie in Rödinghausen in Erinnerung, die das Zimmermann-Team durch einen sehenswerten Treffer von David Mamutovic mit 1:0 gewinnen konnte. "An diesem Tag gelang uns sehr viel und den Gastgebern nicht, wenn wir diese Leistung noch einmal abrufen können, dann wird es auch für das Team von Rödinghausen schwer sein uns zu schlagen", betont Zimmermann. Er ergänzt: "Wir wollen nach 2016 (0:3 gegen die SG Wattenscheid 09, Anm. d. Red.) wieder in dieses Finale."

Ins Finale am 21. Mai - Spielort noch nicht bekannt - wollen auch der SC Preußen Münster als Regionalliga-Vertreter und der SC Verl, der bekanntlich in der 3. Liga spielt. Sowohl die Partie Rödinghausen - Ahlen als auch Münster - Verl werden am Mittwoch um 19.30 Uhr angepfiffen.