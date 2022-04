Aachen: Ex-Beeck-Trainer mit neuem Job bei der Alemannia

Alemannia Aachen befindet sich in einer schwierigen Lage. Der einstige Bundesligist muss den Absturz in die Mittelrheinliga verhindern. Nun soll ein neuer Scout helfen.

Alemannia Aachen verstärkt sein sportliches Team mit Michael Burlet als Scout. Der 57-Jährige hat bereits am 1. April 2022 seine Arbeit im Bereich der Gegneranalyse und der Sichtung von potenziellen Neuzugängen aufgenommen.

Am Tivoli ist Burlet keinesfalls ein unbeschriebenes Blatt: Zwischen Juli 2011 und September 2012 fungierte er an der Seite von Ralf Aussem zunächst als Co-Trainer der damaligen Zweiten Mannschaft und anschließend bei den Profis in der 2. Bundesliga und der 3. Liga. Nach seiner Zeit an der Krefelder Straße coachte der A-Lizenzinhaber über sechs Jahre lang den SV Breinig, ehe er 2019 das Traineramt beim FC Wegberg-Beeck übernahm. Seine Zeit beim Ligakonkurrenten endete im März des vergangenen Jahres.

Auch im Vorfeld seiner Co-Trainer-Tätigkeit bei der Alemannia sammelte Burlet bereits jahrelange Erfahrung als Chefcoach, unter anderem bei Westwacht Aachen oder Germania Dürwiß.

"Wir sind froh, uns auch im Bereich Scouting weiter professionalisieren zu können. Mit Michael haben wir uns einen erfahrenen Mann aus der Region an die Seite geholt, der das nötige Know-how mitbringt und für eine professionelle Herangehensweise steht. Er wird unser Team gut verstärken", kommentiert Aachens Sportdirektor Helge Hohl die Personalie.

"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe bei der Alemannia, dem größten Verein der Region. Ich habe nur gute Erinnerungen an meine Zeit am Tivoli und möchte gemeinsam mit dem sportlichen Team dazu beitragen, die Strukturen im Scoutingbereich weiter zu verbessern. Meine Tätigkeit gehe ich mit viel Herzblut und Einsatz an", erklärt Burlet.