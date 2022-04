Preußen Münster: Kapitän mit Kampfansage an Rot-Weiss Essen

Preußen Münster ist wieder Tabellenführer der Regionalliga West, Kapitän Julian Schauerte spricht eine Kampfansage an Rot-Weiss Essen aus.

Preußen Münster konnte die Tabellenführung in der Regionalliga West mit dem 3:0-Sieg gegen den Bonner SC zurückerobern.

Die Restsaison verspricht eine Menge an Spannung. Münster steht mit einem Spiel mehr nun wieder einen Punkt vor Rot-Weiss Essen. Eine Konstellation, die auf beiden Seiten sicher für mächtig Druck sorgt, bei Preußen Münster-Kapitän Julian Schauerte aber auch etwas anderes auslöst: „Auf der anderen Seite ist es auch geil. Wir müssen sowieso jedes Spiel gewinnen und wollen weiter Druck auf Essen machen, damit die unseren Atem spüren. Es ist, glaube ich, eine gute Endphase der Saison. Es ist spannend, das macht Bock. Gerade zuhause mit den Fans im Rücken, die uns nach vorne peitschen und uns extra Motivation geben, um wieder die Tabellenführung zu übernehmen. Solange wir gewinnen, zu Null spielen und unsere Abwehrstärke beibehalten, dürfte es schwer werden, gegen uns zu gewinnen.“

Trotz der Tabellenführung und zuletzt 16 Punkten aus den letzten sechs Spielen, läuft auch bei Münster nicht alles gut. Das Erspielen von Großchancen und vor allem die anschließende Chancenverwertung ist noch nicht auf dem Level, wie es sich Spieler und Trainer wünschen. „Wir trainieren es, versuchen es auch im Spiel umzusetzen. Wir haben oft die Situation bis in den Sechzehner rein, am Ende kommt aber oft noch irgendwie ein Fuß dazwischen oder wir spielen es nicht klar durch. Wenn wir da noch etwas klarer werden, gewinnen wir hier bestimmt in so Spielen wie gegen Bonn mal 5:0 oder sogar 6:0“, erklärte Schauerte.

Auch Trainer Sascha Hildmann sah noch Verbesserungspotenzial im Angriffsspiel: „Wir waren auch gegen Bonn teilweise zu verspielt, hätten sicherlich mehr Zug zum Tor haben können, mit mehr Flanken arbeiten können. Vielleicht hätten wir uns so mehr Torchancen erspielt und mehr Tore erzielt.“

Bevor es für Münster in der Liga gegen Schalke II weitergeht (Sonntag, 10. April, 14 Uhr), steht unter der Woche das Halbfinale des Westfalenpokals an. Hildmann freut sich auf das Duell gegen den SC Verl (Mittwoch, 6. April, 19:30 Uhr): „Wir freuen uns, dass es gegen Bonn so gut geklappt hat. Jetzt geht es schon weiter, wir haben nicht viel Zeit. Am Mittwoch spielen wir hier im Pokal. Wir wissen alle, wie schön der Pokal ist. Im letzten Jahr haben wir ihn gewonnen und hatten hier tolle DFB-Pokalspiele. Das wollen wir natürlich wiederholen und am Mittwoch ordentlich Gas geben.“