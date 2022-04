Schalke II: Neuer Trainer über seine erste Woche

Jakob Fimpel gab beim 3:0-Sieg der U23 des FC Schalke 04 sein Trainerdebüt im Seniorenbereich und blickte anschließend auf die erste Woche in neuer Rolle.

Die U23 des FC Schalke 04 fuhr beim Auswärtsspiel in Homberg einen wichtigen 3:0-Sieg im Abstiegskampf ein. Mit nun 35 Punkten nach 31 absolvierten Spielen haben die Königsblauen auf Platz zwölf stehend vier Punkte Vorsprung auf Alemannia Aachen auf dem ersten Abstiegsplatz. Die Aachener haben allerdings ein Spiel weniger absolviert. Auch fünf weitere Teams befinden sich in diesen Gefilden und kämpfen um den Ligaverbleib. Die Lage der Schalker ist also weiterhin alles andere als entspannt.

Hoffnung macht den Gelsenkirchenern der neue Coach. Nach der Trennung von Torsten Fröhling übernahm Jakob Fimpel das Team und gab beim Auswärtssieg in Homberg sein Debüt an der Seitenlinie. Der Trainerwechsel war eigentlich für das Ende der Saison vorgesehen. Dementsprechend plötzlich kam das Debüt auch für Fimpel: „Ich wurde ein wenig ins kalte Wasser geschmissen mit dem direkt wichtigen Spiel gegen den VfB Homberg. Die Jungs haben es aber super gemacht und uns für die harte Arbeit belohnt. Die Qualität ist auf jeden Fall da und wenn die Einstellung passt, sollte es natürlich für den Klassenerhalt reichen.“

Seit 2013 arbeitet der junge Trainer schon in der Knappenschmiede der Schalker. Von 2013 bis 2018 war er in verschiedenen Schalker Nachwuchsteams Co-Trainer, ehe er zuletzt für drei Jahre Cheftrainer der U15-Mannschaft der Königsblauen war. Einen großen Unterschied zu seiner Arbeit als Jugendtrainer stellte der 32-Jährige im Seniorenbereich auch schon fest: „Die Unterschiede auf dem Platz sind gar nicht so groß. Ob ich die Kleinen oder die Großen trainiere macht keinen großen Unterschied, Trainingsarbeit macht mit beiden einfach richtig Spaß. Aber natürlich ist es eine ganz andere Situation. Es herrscht ein ganz anderer Ergebnisdruck als mit der U15.“

Klassenerhalt schaffen, trotz einiger Verletzen

Mit der U23 soll er nun also die Liga halten und die Mannschaft in den kommenden Jahren zu einer festen Größe der Regionalliga West etablieren. Die Konzentration dürfte vorerst auf die jetzige Saison gerichtet sein, in welcher der Schalker Kader auch mit vielen Verletzungsproblemen zu kämpfen hat. „In der nächsten Zeit kehren wieder einige wichtige Spieler zurück. Selbst die Langzeitverletzten, wie beispielsweise Rufat Dadashov, werden uns mit der Zeit nochmal helfen können. Björn Liebnau hatte einen kleinen Infekt und wird nächste Woche zurückkehren. Sven Mende ist nach abgesessener Gelbsperre im nächsten Spiel wieder zurück“, gelobt Fimpel Besserung der Personalsituation.