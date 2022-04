Schalke: Das sagt der U23-Trainer zu seinem Debüt-Sieg

Die U23 des FC Schalke 04 siegte beim VfB Homberg mit 3:0 und feierte wichtige Punkte im Abstiegskampf, während in Homberg die Lichter ausgehen.

Die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 fuhr mit 3:0 gegen den VfB Homberg einen enorm wichtigen Sieg im Abstiegskampf ein. Über 90 Minuten gesehen ein sicherlich verdienter Sieg, der aber etwas zu hoch ausgefallen ist. Für die Schalker erfolgreich waren Niklas Castelle per Kopf nach Freistoß (42.), Joey Müller mit schönem Heber (66.) und Mika Hanraths per Elfmeter (74.).

Einen Dämpfer im Abstiegskampf mussten die Schalker kurz nach dem Treffer zum 3:0 trotzdem hinnehmen. Jimmy Kaparos wurde mit glatt Rot des Platzes verwiesen und wird den Schalkern mindestens ein Spiel fehlen, bei einem sowieso schon dünnen Kader ein weiterer Rückschlag. Der Grund für den Platzverweis war zuerst nicht ersichtlich, Neu-Coach Jakob Fimpel klärte anschließend auf: „Jimmy wurde vom gegnerischen Spieler auf den Fuß getreten. Aus der Reaktion heraus hat er dann ausgetreten. Extrem bitter für uns, gerade weil er bis dahin extrem gut im Spiel war und ein wichtiger Spieler für uns ist.“

Das Trainer-Debüt im Seniorenbereich ist dem 32-Jährigen aber ohne wenn und aber geglückt, dementsprechend erleichtert zeigte sich der junge Coach anschließend: „Wir sind auf dem schwerbespielbaren Rasen gut in die Partie gekommen, waren aus dem Spiel heraus aber zu schwach, um uns gute Torchancen zu erspielen. Der Spielverlauf ist mit dem Standardtor und auch den Toren in Hälfte zwei, die quasi aus dem Nichts kamen, auf unserer Seite. Es war in unserer aktuellen Situation ein brutal wichtiger Sieg. Es war ein erster, guter Schritt, den wir gegen Homberg gemacht haben.“

Die Homberger hingegen sind auch rechnerisch kaum noch zu retten. 18 Punkte sind es jetzt auf den ersten Nichtabstiegsplatz, auf dem der Bonner SC steht. Bei 18 noch zu holenden Punkten und einem deutlich schlechteren Torverhältnis dürfte der Abstieg nach drei Jahren Regionalliga feststehen.

Die Niederlage gegen Schalke nahm Coach Sunay Acar gefasst auf: „Der Sieg für Schalke ist sicher nicht unverdient. Die ersten zehn Minuten war Schalke griffiger und wacher, dann sind wir langsam reingekommen. Es war dann ein Spiel ohne große Chancen. Vor der Halbzeit haben wir mit dem Standardtor zu einem unglücklichen Zeitpunkt den Genickbruch erlitten. In Hälfte zwei haben wir uns zwar nochmal etwas berappelt, Schalke war im Großen und Ganzen vom Kopf her aber wacher und aggressiver. Wir müssen uns schütteln und die Negativserie wieder stoppen.“