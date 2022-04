Wuppertaler SV: 600 Gästekarten, Fahnen-Aktion, neue Anstoßzeit in Essen

Der Wuppertaler SV spielt am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen den KFC Uerdingen. Bei allem Respekt für den Gegner: WSV-Trainer Mehnert fordert einen Sieg.

Die Verantwortlichen des Wuppertaler SV haben sich etwas einfallen lassen, um die Zuschauerzahl im Stadion am Zoo im Vergleich zu den letzten Spielen zumindest ein wenig zu erhöhen.

"Lasst uns das Stadion am Zoo zu einem rot-blauen Fahnenmeer machen. Jeder, der mit einer WSV-Fahne am kommenden Samstag gegen den KFC Uerdingen ins Stadion kommt, erhält eine Stehplatz-Freikarte für das Nachholspiel gegen Fortuna Düsseldorf II am 13. April um 18 Uhr", heißt es in einem Facebook-Aufruf des Vereins.

Neue Anstoßzeiten: Die Anstoßzeiten für das Niederrheinpokal-Spiel gegen den FC Kray und das Regionalliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln II wurden angepasst: 06.04.2022 - 19:00 Uhr: FC Kray - WSV (der Sieger trifft in einem Heimspiel auf Rot-Weiss Essen, Anm. d. Red.) 16.04.2022 - 15:30 Uhr: WSV - 1. FC Köln II

Dass am Samstag deutlich mehr als die üblichen gut 1000 Zuschauer an der Hubertusallee vor Ort sein werden, dafür dürften allein schon die Anhänger des KFC Uerdingen sorgen. 600 Karten gingen nach Krefeld. 350 bis 450 KFC-Fans werden wohl nach Wuppertal reisen.

"Wir müssen an unser Maximum gehen. Wir spielen zu Hause, sind der Wuppertaler SV und, bei allem Respekt für den Gegner, wir wollen dieses Spiel gewinnen", betont WSV-Trainer Björn Mehnert vor dem Duell gegenüber der "Wuppertaler Rundschau".