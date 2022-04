RWE: In acht Städten - hier können Rot-Weiss-Fans-Karten kaufen

Rot-Weiss Essen begrüßt pro Heimspiel über 9000 Zuschauer im Schnitt. Die RWE-Fans kommen nicht nur aus Essen. Insgesamt gibt es Vorverkaufsstellen an 23 Standorten - in acht Städten.

Rot-Weiss Essen hat das Netzwerk von Ticket-Vorverkaufsstellen weiter ausgebaut. Heimspiel-Eintrittskarten für RWE-Spiele sind an insgesamt 23 Standorten in acht Städten erhältlich.

"Unser Vorverkaufsstellen-Netzwerk ist bereits jetzt breit aufgestellt. Hinzu kommt die Möglichkeit, Eintrittskarten online zu bestellen. Ab sofort ist der Ticket-Erwerb dank Teamsport Philipp und RWE-Partner Reise-Welle an vier weiteren Standorten möglich. In Zukunft wollen wir die Anzahl der Vorverkaufsstellen sukzessive weiter ausbauen. Dabei schauen wir explizit nach Bottrop und nach Mülheim, wo wir eine Vakanz sehen", kündigt RWE-Vorstand Marcus Uhlig an.

In diesen Städten können RWE-Fans Heimspiel-Karten erwerben: Essen, Dinslaken, Duisburg, Gladbeck, Kamp-Lintfort, Oberhausen, Krefeld, Recklinghausen

Bis Freitag, 16 Uhr, konnten RWE-Fans ihren Stadionplatz für das Freitagabend-Flutlicht-Heimspiel gegen den 1. FC Köln (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) an den Vorverkaufsstellen erwerben. Wer das nicht rechtzeitig geschafft hat, kann ab 18 Uhr die Tageskassen am Stadion an der Hafenstraße nutzen.

Eine Übersicht aller Ticket-Vorverkaufsstellen – sortiert nach Städten – erhalten RWE-Fans hier: