RWE: Acht Spiele stehen an - das sagt Neidhart vor dem heißen April

In der Regionalliga steht ein heißer April bevor - alleine Rot-Weiss Essen spielt hier acht Mal.

In der Summe könnte Rot-Weiss Essen noch auf elf Partien in der laufenden Spielzeit kommen. Neun in der Regionalliga West, zwei im Niederrheinpokal, wenn RWE das Finale erreichen sollte.

Acht davon finden im April statt - sieben in der Liga, dazu das Halbfinale im Pokal. Was für ein heißer April im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga. Gleich der Auftakt hat es in sich. Am Freitag steht das Heimspiel gegen die starke U21 des 1. FC Köln an, am Dienstag folgt das Derby bei Rot-Weiß Oberhausen, am Sonntag darauf fährt RWE an den Aachener Tivoli.

Klar ist: Aus diesem April können nicht alle fünf Aufstiegskandidaten unbeschadet herauskommen. Jetzt entscheidet sich, wer den längsten Atem hat und die Strapazen der Spielzeit - auch im Kopf - am besten verarbeitet.

Eine besondere Ansprache plant RWE-Trainer Christian Neidhart aber nicht. "Wir wissen vom ersten Spieltag an, worum es geht. Unsere Ziele sind klar definiert, daher müssen wir keine extra Ansprache wählen."

Fünf RWE-Spieler vor RWO-Derby von Gelbsperre bedroht

Vielleicht kommt es RWE zugute, dass sie tatsächlich vom ersten Spieltag an in der Favoritenrolle sind, sie den Druck besser kennen als der Rest. Mit Blick auf das Personal werden mit Kevin Holzweiler und Michel Niemeyer zwei Spieler nicht mehr eingreifen können. Mit Luca Dürholtz, Felix Bastians, Felix Herzenbruch, Simon Engelmann, Niklas Tarnat müssen fünf Spieler bei der nächsten Verwarnung pausieren - wer jetzt Gelb kassiert, fehlt im Derby bei RWO.

Daher ist Neidhart froh, dass er im Pokal komplett rotieren konnte und eine frische Startelf am Freitag den Hammer-April einläuten kann. Daher gab es auch ein Lob des Coaches: "So kannte ich das bisher nicht, dass man eine ganze Elf austauschen kann und trotzdem problemlos ins Halbfinale des Pokals einzieht. Das zeigt, dass wir einen sehr guten Nachwuchs haben."

Aus dem sich zuletzt auch Linksverteidiger Nico Haiduk (18) zeigen konnte. Da mit Niemeyer und Sascha Voelcke gerade zwei Mann für die Position ausfallen, zudem Bastians angeschlagen ist, kann es sein, dass Haiduk auch am Freitag im Kader steht.

Was aber auch zeigt, auf der ein oder anderen Position darf nicht mehr viel passieren. Zeit zum Regenerieren gibt es nicht mehr und Patzer sind weiter nicht erlaubt. Denn sollte Münster das Heimspiel gegen den Bonner SC gewinnen, würde eine Niederlage von RWE am Freitag oder Dienstag reichen und die Essenern hätten den Aufstieg nicht mehr in der eigenen Hand.