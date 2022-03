Christian Neidhart, Trainer von Rot-Weiss Essen, nutzte das Niederrheinpokal-Viertelfinale gegen Schonnebeck (3:0), um einigen Talenten Spielpraxis zu geben.

Unter Flutlicht absolvierte Rot-Weiss Essen am Dienstag das letzte Pflichtspiel im März. Gegen den Essener Oberligisten Spielvereinigung Schonnebeck zog der Regionalligist mit einem souveränen 3:0-Erfolg ins Niederrheinpokal-Halbfinale ein. Es war die dritte Englische Woche in Folge nach der Corona-Zwangspause.

Coach Christian Neidhart rotierte auf neun Positionen, um seine Leistungsträger für ein anspruchsvolles April-Programm zu schonen. Trotz der vielen Wechsel zeigte der Favorit eine seriöse Leistung. Nico Haiduk (18) gab sein Debüt für die Profis, spielte 74 Minuten und bereitete das 2:0 durch Marius Kleinsorge vor. Mit Guiliano Zimmerling (19), Mustafa Kourouma (19) und Oguzcan Büyükarslan (18) wurden weitere Talente aus der Essener Jugend eingesetzt. Auch Nils Kaiser (20) wurde bei RWE ausgebildet.

Der Trainer freute sich: "Man sieht, dass wir uns zu einhundert Prozent auf die Jungs verlassen können, die spielen. Auch auf die Jungs aus der U19. Haiduk hinten links war bis dato bei keinem Spiel dabei. Er hat es richtig gut gemacht und sich nahtlos eingefügt. Wir haben auf dem Weg ins Halbfinale immer wieder A-Jugendliche eingesetzt. Das zeichnet Rot-Weiss Essen im Moment aus. Wir haben eine gute U19, auf die wir uns verlassen können. Auch das Trainerteam der U19 macht alles für uns und stellt die Spieler dann auch für solche Spiele frei. Sie unterstützen uns total. Das muss man lobend anerkennen."





Auf die "Stammelf" wartet in der Regionalliga West am Freitag mit der U21 des 1. FC Köln ein harter Brocken. Die jungen Geißböcke sind in einer guten Verfassung und holten aus den jüngsten zehn Partien 19 Punkte. Allerdings ist Köln auswärts schwächer als zuhause und konnte nur bei einem der vergangenen sechs Gastauftritte dreifach punkten. Tore sind eigentlich garantiert– es treffen die beiden besten Offensivreihen der Liga aufeinander (Essen 64 Tore, Köln II 63 Tore).