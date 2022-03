Rot Weiss Ahlen: Zimmermann-Zukunft ist entschieden

Nur wenige Tage nach dem 2:0-Achtungserfolg gegen Rot-Weiss Essen hat Rot Weiss Ahlen Klarheit geschaffen, wer die Mannschaft auch in der Zukunft trainieren wird.

Erst der Sieg über Rot-Weiss Essen, nun die Vertragsverlängerung des Trainers: Die Fans von Rot Weiss Ahlen haben aktuell allen Grund zur Freude.

Andreas Zimmermann, der im November 2021 gegenüber RevierSport seine Zukunft in Ahlen noch offen ließ, hat sich zu einer Vertragsverlängerung bei RWA entschlossen. Das gab der Klub offiziell bekannt. "Wir werden jetzt mit Volldampf in die Kaderplanung für die nächste Saison gehen", freute sich Joachim Krug, Sportlicher Leiter in Ahlen, über die Zukunft mit Zimmermann.





Der 52-jährige Fußballlehrer ist seit dem 16. November 2020 Trainer in Ahlen. In 59 Spielen holte Ahlen unter Zimmermann 19 Siege, 23 Remis und verlor 17 Begegnungen - eine sehr gute Bilanz für den gebürtigen Berliner.

Nun will der Ex-Profi mit Rot Weiss Ahlen - ein erfolgreicher Klassenerhalt vorausgesetzt - den nächsten Schritt gehen. Das betonte er schon in der Vergangenheit gegenüber RS. "Wir wollen den nächsten Entwicklungsschritt vollziehen und uns in Richtung einstellige Tabellenplätze orientieren." Bleibt abzuwarten, was mit Zimmermann bei Rot Weiss Ahlen noch möglich ist.