Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen muss das 0:2 in Ahlen schnell abhaken. Am Samstag wartet bereits die nächste Aufgabe. Felix Bastians erwartet eine harte Nuss.

Felix Bastians ist ein Mann der klaren Worte. Mit Rot-Weiss Essen verlor der Außenverteidiger im Nachholspiel bei Rot Weiss Ahlen mit 0:2 (0:0) – die erste Auswärtsniederlage der Saison.

Noch in den Katakomben analysierte der frühere Bundesliga-Profi die enttäuschende Leistung der Mannschaft und redete nicht lange um den heißen Brei herum: "Total ärgerlich und selbst verschuldet! Wir sind in der ersten Halbzeit überhaupt nicht zwingend gewesen. In der Drangphase nach der Halbzeit bekommen wir dann das Gegentor. Wir haben verloren, das liegt an uns. Ich bin kein Freund von Ausreden. Die Rahmenbedingungen waren so wie sie sind. Mit solchen Themen müssen wir uns nicht beschäftigen – klug sein, Mittel anwenden, lange Bälle sind auch nicht verboten. Das gehört alles zum Fußball dazu. Da müssen wir viel abgezockter sein."





Durch die Pleite verpasste Essen vorerst – der Einspruch gegen die 0:2-Wertung aus dem Spiel gegen den direkten Konkurrenten Preußen Münster läuft noch – den Sprung auf den ersten Tabellenplatz. Aktuell haben die Essener einen Punkt Rückstand auf die Adlerträger, jedoch noch eine Nachholpartie in der Hinterhand. Es bleibt weiterhin eng im Kampf um den Drittliga-Aufstieg.

Das wird eine harte Nuss. Wir haben die Chance, es besser zu machen und müssen zusehen, dass wir wieder dreifach punkten. Felix Bastians vor dem Spiel in Wiedenbrück.

Am Samstag (26. März, 14 Uhr) gastiert RWE beim Tabellensiebten SC Wiedenbrück – ein ähnlich unangenehmer Gegner wie Ahlen. Bastians fordert eine Reaktion und einen Dreier: "Das ist ein guter Gegner. Sie machen das, was sie können. Wiedenbrück verteidigt leidenschaftlich, wie sie bereits im Hinspiel gezeigt haben. Das wird eine harte Nuss. Wir haben die Chance, es besser zu machen und müssen zusehen, dass wir wieder dreifach punkten", erklärte der 33-jährige Routinier.