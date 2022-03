VfB Homberg: Mit Abstieg abgefunden - personeller Umbruch steht bevor

Beim VfB Homberg machen sich die Verantwortlichen nichts mehr vor: Die Planungen für die Oberliga-Niederrhein-Saison 2022/23 haben begonnen.

16 Punkte Rückstand bei noch acht ausstehenden Spielen: so sind die Voraussetzungen für den VfB Homberg in den letzten Wochen der laufenden Regionalliga-Saison.

Kein Wunder also, dass die Homberger an ein Fußball-Wunder nicht mehr glauben und ihre Planungen für die Oberliga-Niederrhein-Saison 2022/23 aufgenommen haben. Stand Mittwoch, 23. März 2022, besitzen Philipp Gutkowski, Niklas Linke, Thorsten Kogel, Justin Walker, Philipp Meißner, Julian Meier und Jan-Niklas Pia gültige Verträge für die Oberliga. Heißt: Beim VfB Homberg steht ein großer Umbruch bevor.

RevierSport hat mit Frank Hildebrandt, Sportlicher Leiter der Homberger, gesprochen.

Frank Hildebrandt über...

... die Lage in der Tabelle: "Seit dem letzten Spieltag machen wir uns nichts mehr vor: wir werden nach drei Jahren in der Regionalliga absteigen und in der neuen Saison wieder in der Oberliga spielen. Trotzdem betone ich hier, dass wir uns nicht auf einer Abschlussreise oder dergleichen befinden. Wir werden weiterhin alles raushauen, damit uns niemand etwas nachsagen kann.

... das kommende Spiel bei Preußen Münster: "Wir freuen uns auf dieses Highlight. An der Hammer Straße ist es ja so ähnlich wie an der Hafenstraße. Von diesen Spielen gibt es nicht viele in der Liga. Für unsere Jungs geht es noch um Prämien, aber auch um die persönliche Werbung. Deshalb bin ich mir sicher, dass sich keiner hängen lassen und in den letzten acht Spielen noch einmal alles raushauen wird."

... die Kaderplanung für die neue Saison: "Aus dem aktuellen Kader haben sieben Spieler gültige Verträge. Ich glaube, dass da auch nicht mehr viele hinzukommen werden. Entweder wollen die Spieler nicht bleiben oder wir wollen sie nicht mehr. Es wird auf jeden Fall einen großen Umbruch geben. So ist das ja oft nach Abstiegen.

... Ziele für die neue Saison: "Wir werden uns erst einmal wieder in der Oberliga zurechtfinden müssen. Wir werden mit Sicherheit nicht sofort wieder aufsteigen. Es wird aber auch wieder schöne Phasen geben, in denen wir mehrere Siege feiern werden als in den letzten drei Jahren in der Regionalliga. Das tut der Fanseele des VfB Homberg auch ganz gut."