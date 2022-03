In Ahlen: So will RWE wieder an die Spitze

Rot-Weiss Essen will in der Regionalliga wieder Spitzenreiter werden. Dafür muss am Mittwoch bei Rot Weiss Ahlen mindestens ein Remis her.

Zahlreiche Versuche wurden abgesagt, nun findet das Regionalliga-Spiel zwischen Rot Weiss Ahlen und Rot-Weiss Essen endlich statt. Um 19:30 Uhr wird die Partie im Wersestadion angepfiffen. Und es gibt durchaus Brisanz, denn: Ahlen steht nur zwei Zähler vor dem ersten Abstiegsrang. Und RWE möchte Preußen Münster wieder von der Spitze verdrängen. Denn nach der wahrscheinlichen Tabelle, bei der das abgebrochene RWE-Spiel gegen auch in zweiter Instanz dem SCP zugesprochen wird, ist RWE vor dem Spiel in Ahlen Zweiter. Ein Remis oder ein Sieg würden daran was ändern, zudem hätte RWE dann immer noch eine Partie weniger ausgetragen als die Preußen. RW Ahlen: Harr - Mamutovic, Kahlert, Dal, Francis - Wiesweg, Das - Mai, Twardzik, Pihl - Marzullo Harr - Mamutovic, Kahlert, Dal, Francis - Wiesweg, Das - Mai, Twardzik, Pihl - Marzullo Rot-Weiss Essen: Davari - Rios Alonso, Heber, Herzenbruch - Plechaty, Tarnat, Dürholtz, Bastians - Eisfeld - Young, Engelmann Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis Was das Duell noch brisant macht. Vor fast genau einem Jahr (am 24. März 2021) stolperte RWE in Ahlen - ein damals ganz harter Schlag im Aufstiegs-Fernduell mit dem BVB II. In der Schlussminute fing Essen sich einen Konter zum 1:2. So spielte RWE vor einem Jahr in Ahlen Davari - Kehl-Gomez, Weber, Hahn, Grund - Backszat, Grote - Young, Condé, Kefkir - Engelmann Eine Pleite, die saß. Diesmal will die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart mit mehr als nur Frust nach Hause fahren. Dazu verändert er seine Startelf im Vergleich zum 3:0 gegen den KFC Uerdingen zwei Mal. Für Cedric Harenbrock und Marius Kleinsorge spielen Thomas Eisfeld und José-Enrique Ríos Alonso.

