RWO: 17 Scorerpunkte in 27 Spielen! Anton Heinz will nach oben

Rot-Weiß Oberhausen stehen in den nächsten Tagen gleich drei Spitzenspiele bevor. Auf diese Duelle freut sich auch RWOs bester Mann in dieser Saison: Anton Heinz.

Als Rot-Weiß Oberhausen im Sommer 2021 Anton Heinz vom SV Lippstadt als Neuzugang präsentierte, da haben es die RWO-Fans hingenommen, waren aber mit Sicherheit nicht begeistert.

Keiner wusste so genau, was dieser Linksaußen, der in Lippstadt in der Serie 2020/21 ein Tor erzielte und acht weitere Treffer vorbereitete, drauf hat. Aber schon früh bemerkten die Oberhausener, dass ihr Verein da einen sehr guten Fang gemacht hat. Sportchef Patrick Bauder und Trainer Mike Terranova hatten - mal wieder - ein gutes Händchen bewiesen.

Ich sehe mich schon als eine Art Spätstarter an. Ich will noch weiter nach oben, denke aber immer von Jahr zu Jahr. Zu weit nach vorne will ich gar nicht schauen. Anton Heinz

"Anton ist so ein Spielertyp, den ich liebe. Er will, macht und tut. Er hört zu und will besser werden. Der Junge ist nie zufrieden. Das gefällt mir", lobt Trainer Terranova. Manager Bauder ergänzt: "Anton hat eine tolle Entwicklung genommen. Er ist aber noch lange nicht am Ende seiner Fähigkeiten."

27 Spiele, elf Tore, sechs Vorlagen, macht insgesamt 17 Scorerpunkte: eine tolle Bilanz für den Oberhausener Flügelflitzer. Aber er will noch mehr. "Ich sehe mich schon als eine Art Spätstarter an. Ich will noch weiter nach oben, denke aber immer von Jahr zu Jahr. Zu weit nach vorne will ich gar nicht schauen", sagt der 24-Jährige.

Heinz besitzt bei Rot-Weiß Oberhausen einen Vertrag bis zum Sommer 2023. Ob er bleibt? "Er hat einen Vertrag. Aber in diesem Geschäft weiß man ja bekanntlich nie, was passiert", meint Sportchef Bauder. Diese Worte kann Heinz auf RS-Nachfrage nur so unterschreiben.

Aktuell gilt seine Konzentration nur den nächsten Spielen. Es warten Wuppertal, Lotte, Essen und Fortuna Köln. "Ich freue mich auf jeden Fall auf die Heimspiel-Wochen. Bis auf Köln sind alle Spiele zuhause. Hier herrscht immer eine super Atmosphäre, die mich und die ganze Mannschaft unheimlich pusht", erzählt der gebürtige Gütersloher. "Aber auch im Südstadion können unsere Fans dafür sorgen, dass es ein Heimspiel wird!"

Überhaupt zeigt sich der Ostwestfale im Ruhrgebiet sehr zufrieden. "Oberhausen ist eine coole Stadt und RWO ein toller Verein - sehr professionell und trotzdem familiär. Ich bin einfach froh, hier zu sein", meint Heinz. Und das sind sicherlich mittlerweile auch alle RWO-Fans. Denn der Sommerzugang vom SV Lippstadt hat sich als echter Glücksgriffe entpuppt.